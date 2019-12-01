最終老公買了第三支開瓶器，並用老虎鉗夾出前面斷在裡面的開瓶器殘骸後，終於成功拔開軟木塞，網友也表示這瓶酒非常好喝 (圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說)

黑色購物節來襲，讓美式大賣場好市多人潮爆滿，一名網友表示，老公買了一瓶口碑很好的酒，回家打算好好品嘗時，卻怎樣都打不開，還連斷2支開瓶器，現在打算用「求生意志太強烈不想被喝」為由退貨，讓網友笑翻。

女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出2張照片，只見這瓶酒弄斷了兩支開瓶器，木塞卻依舊文風不動，兩支斷掉的開瓶器就這樣卡在木塞內，氣得她老公打算用「求生意志太強烈不想被喝」為由退貨，她只好幫朋友上來求解。

網友看到照片笑翻，表示：「這理由我笑了」、「用錯開瓶器了啦」、「不是酒的問題 妳相信我」，不少人更歪樓說「這酒超好喝」、「這支買到現在都捨不得喝」、「超推」，女網友也曝光結局，表示不死心的老公去買了第3支開瓶器，先用老虎鉗把前面斷掉的2支夾出來，再拿第3支去開，終於成功了，並大讚實在太好喝。

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(中時電子報)