許多人都有向神明許願的經驗，台灣不少人會向四面佛求取願望，有網友分享自己找工作的經驗，結果求了四面佛真的應驗了，但她卻忘了還願，直到有朋友對她說出自己的疑問他才驚覺一直沒有還願。

原PO提到自己在年輕的時候，因為找工作不順利向四面佛祈求，「找工作順利」並承諾，日後事情一定會還願答謝。她向四面佛表示，自己會做手工藝，到時候就每一面都送一隻紙鶴向祂還願，過了沒多久，果然找工作就順利...不過她卻把還願一事給忘了。直到幾年後有名會靈通的朋友問他，為什麼我身後，會有四面佛，而且祂還說：我沒有去還願答謝！讓原PO非常震驚，但是她早已忘記要還什麼願了，但卻總是想不起來。

又過了一陣子，原PO有個親近的師姐生病了，她到醫院去陪伴，結果師姐又告訴原PO說：你有答應四面佛的還願，都沒有去還...，原PO真心的拜託師姐，請四面佛給一點暗示，因為原PO是真的想不起來，真的很抱歉，後來四面佛讓師姐看到「在湖泊上，有天鵝在游水…」她才恍然大悟，隔天就帶著四隻小天鵝去還願。

(中時電子報)