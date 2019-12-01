台灣首部大型工地實景拍攝劇集《做工的人》日前推出「超前導預告第二發」，30秒預告中首度揭開主角李銘順、柯叔元、游安順、苗可麗、薛仕凌在29層鋼骨大樓工地親身實景拍攝的艱苦面紗。劇中一心懷抱發財夢的男主角李銘順，與板模工游安順及開怪手的薛仕凌，被其他工人戲稱為「噗嚨共三人組」，三個麻吉好友在工地裡上演一場又一場荒謬搞笑的發財戲碼。

《做工的人》李銘順（右）、游安順（中）、薛仕凌（左）上26層鋼骨高樓，挑戰工人故事。（大慕影藝提供）

共6集的《做工的人》創下台劇首次進駐大型工地實景拍攝的紀錄，全劇有85%的台語演出，金鐘視帝李銘順與柯叔元飾演鐵工兄弟阿祈與阿欽。最新預告一出廣獲好評，「覺得這群組合很有意思」、「李銘順從斯文到粗獷都能演，戲路無極限」、「美秀集團的音樂很洗腦，搭配哎唷很可愛」，影迷們興奮十足，引頸企盼明年開播日的到來。

李銘順直呼，拍這部戲非常辛苦，語言是巨大挑戰，但也有輕鬆快樂的一面，尤其身上的工人戲服不怕弄髒，可以很隨意的在工地裡或坐或躺，更自在的是，「阿祈可以發胖，可以有肚腩，所以每天便當都吃得一乾二淨，收工後還特別去尋訪美食放鬆壓力。」

《做工的人》金鐘視帝李銘順做「鐵工」，發胖凸肚腩不計形象，演活小人物心聲。（慕影藝提供）。

李銘順和真正的工人在同個環境與狀態下相處後才親身了解到，「做工的辛苦是一般人或沒有做這行的人無法體會的」，在工地拍攝期間，他隨時警惕自己要注意安全，因為地上處處充滿危險與陷阱，一個不小心就有可能會受傷。薛仕凌則因為小時候父親工作關係，對工地拍攝抱持滿滿的興奮與期待。游安順坦言工地戲水深火熱，搞得自己「神經緊繃」。柯叔元也驚嘆在工地拍攝難度真的很高，「剛到工地時連站的地方都沒有，很難想像我們還要在這裡奔跑、打架，尤其拍做電焊時還得爬上爬下，是拍戲以來難度最高的一部戲。」

金鐘製作人林昱伶表示，選擇男主角時，想跳脫大眾已經非常熟悉的演員，給觀眾一點新鮮感，過去曾看過李銘順演的底層司機，也看過他為戲增肥的樣子，印象深刻，見面聊的時候才知道他過去曾在工地工作，身邊也有像戲裡好兄弟一般的好友，不論各方面都覺得是很合適的人選。

林昱伶也透露，在選角時鄭芬芬導演先決定了當中年紀稍長的昌哥（游安順飾）和年輕的阿全（薛仕凌飾），「游安順是戲精毫無疑問，演什麼像什麼，薛仕凌則非常關心工人議題，之前就看了很多相關書籍，整個拍攝期他毫無保留的把自己扔到那個狀態裡，開怪手嚼檳榔，活脫脫就是我們在田野過程中會看到的工人身影。」

《做工的人》苗可麗演出「板模工」。（大慕影藝提供）

超前導預告第二發也驚見兩位女性身影，分別是飾演板模工人之妻的苗可麗及演出檳榔西施的孟耿如，苗可麗回憶當時得知要進工地拍攝，心想「可以不去嗎？」但又覺得工地拍攝很新鮮，會有不一樣的挑戰，角色也不是平常會有的打扮與生活方式，於是勇敢接受挑戰，「這就是身為演員幸福的地方，可以嘗試不一樣的人生。」

導演鄭芬芬表示，選角時這兩位都是見一次就定案，沒有任何掙扎。「昌嫂是工地很重要的一道風景，可麗姐是我們心中既堅強又溫柔的最佳代表，耿如演女神駕輕就熟，但要穿得清涼演檳榔西施相信會帶給觀眾新奇感。」



(中時 )