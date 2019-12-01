假新聞還搭配挪威公司製作的F-35攔截Tu-160動畫

最近大陸一則俄羅斯「圖-160轟炸機甩掉2架F-35戰機」的消息在各大軍事網站洗版，也被轉貼傳到外國網站上，外國與大陸網友們皆議論紛紛。最後經事實查證網站Polygraph查後指出，這則首先在大陸《新浪網》出現的消息證實是精心捏造的假新聞，該假新聞不只引用俄媒做為消息來源，還搭配了一段挪威製作的動畫，連許多資深軍事迷都上了當。這些軍迷得知該則新聞為捏造後，熱議之餘給該報導送上「本年度最歡樂的軍事新聞」的封號。

這則出現在大陸著名網站《新浪網》的假新聞稱，俄羅斯《衛星通訊社》報導了11月3日發生在日本海上空的軍機攔截事件，當時俄一架圖-160轟炸機在日本海上空巡邏，日本航空自衛隊出動2架F-35A戰機監視伴飛，但在圖-160轟炸機打開加力燃燒室，並瞬間加速到2倍音速後，只有1.6倍音速的F-35A只能眼睜睜地被甩開。

日本航空自衛隊的F-35這次被陸媒的假新聞黑了一把，當作大陸軍迷捧俄羅斯老大哥的犧牲品。（圖／日本航空自衛隊）

美媒《戰爭很無聊》也加入了這個議題的討論，由《美國之音》建立的事實查核機構Polygraph.info進行查證後發現，這則消息是精心捏造的假消息，不只《衛星通訊社》網頁上根本沒有刊登過這則報導，假消息對俄日兩國戰機的規格描述也不正確，日本航空自衛隊也未發布與此相關的任何說明。倒是另一家俄媒《觀察報》引轉載了《新浪網》的消息，與其他國家轉載媒體一樣，全都上了當。

F-35戰機和圖-160轟炸機都是知名戰機，兩種戰機能同場比劃一下，會相當引人注意，而這則假消息確實也很快地引爆網路熱烈議論。消息又引用一些公開的性能資料，而且這種情況確實可能會發生，以至於連資深軍迷都被騙了

《戰爭很無聊》指出，雖然這則消息是假的，但卻故事內卻有個不爭的事實：圖-160的最高速度確實比F-35快了近300公里/小時。如果兩者以速度對決，確有可能F-35會追不上圖-160。

雖然如此，大陸軍迷們很快就從網上得知這則TU-160的報導為假新聞訊息，同在論壇貼文轉載辟謠的報導，稱其為「本年度最歡樂軍事新聞來了」。網友貼文指出，現在的社交媒體高度發達，信息傳播速度極快，但新聞的質量良莠不齊，不少自媒體為了點擊率，經常胡編亂造新聞來吸引眼球。

網友「半夜深巷枇杷」表示，泡製Tu-160共3次甩掉F-35的假新聞實在丟臉極了，新聞還再出口轉內銷，搭配一則變造過挪威動畫公司製作的F-35起飛視頻，笑話都鬧到國外去了。

這則假新聞原始刊載網頁已下架，但微博上仍能見到官網發布該文的摘要與視頻，大陸轉載的網頁仍有許多在網上還可以查到。

(中時電子報)