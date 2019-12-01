胡翡翠身形保持得不錯。洪秀瑛攝

張瑞竹（右起）、胡翡翠、凌蕙蕙。洪秀瑛攝

龔蓮華（右起）、米凱莉、鄧美芳、胡翡翠、樓曼莉。洪秀瑛攝

姚采穎（右起）、胡翡翠、陳玉珠。洪秀瑛攝

右圖為程秀瑛與畫作，左圖為張瑞竹、胡翡翠、鄧美芳。洪秀瑛攝

司馬三三與畫作。洪秀瑛攝

司馬三三與陳綉美老師以畫會友。洪秀瑛攝

樓曼莉（左）、苗蔚蘭與畫作。洪秀瑛攝

張瑞竹（左）、鄧美芳與畫作。洪秀瑛攝

司馬三三演唱〈郊道〉獲滿堂彩。廣電公會提供

司馬三三引薦胡翡翠參加這次公開展覽（左圖）；右圖為米凱莉與張瑞竹。洪秀瑛攝

兩岸書畫展圓滿成功。廣電公會提供

台灣明星藝術家們出席公益演出活動。廣電公會提供

「第八屆海峽兩岸影視藝術節」及「情深藝長—第五屆海峽兩岸影視名家書畫展」11月30日於平潭舉行，中華廣播電視節目製作商業同業公會理事長汪威江率台灣多位明星畫家司馬三三、程秀瑛、米凱莉、鄧美芳、姚采穎、張瑞竹、苗蔚蘭、樓曼莉、龔蓮華及資深書畫家陳綉美、陳玉珠、凌蕙蕙等出席。

久未露面的54歲前中國小姐胡翡翠難得公開亮相，身材高挑的她風采依舊，此次她因司馬三三引薦，首次參加兩岸書畫展，並展出2幅畫作。胡翡翠透露，3年前開始走進繪畫世界是因為研究身心靈的姊姊從旁引導，她無師自通，靠著潛意識和靈性，隨性拾起畫材和畫筆創作，沒有特定風格，目前已經超過百幅，未來也希望找到欣賞她畫作的收藏家。

胡翡翠開始畫畫的另一個重要因素是，4年前81歲父親因心肌梗塞驟逝，她內心承受巨大悲傷，「我才體會到什麼叫痛心疾首」，創作過程常會痛哭流涕，宣洩負面情緒、療癒身心。父親過世後，她從上海回台照顧媽媽，去年成立「中華體姿美儀發展協會」擔任理事長，推廣正確姿勢才是預防醫學第一步。

她民國77年當選第1屆中國小姐那年，因外型被嫌醜又胖，加上遭受內定質疑，被批到體無完膚，加上與「乾爹」、前開發金董事長劉泰英傳過從甚密及金錢往來，當年被言語霸凌的傷痛感記憶猶新。她說，已有2年多沒和劉泰英聯絡，連一通問候簡訊也沒有，「這個話題說過太多次了，就別談了吧」。

她2年前出了人生第一本書《from體姿美儀to身心靈療癒》，從髮廊櫃姐變成中國小姐又晉身為作家，人生路起伏多彎。胡翡翠說，這幾年終於了解，很多負面情緒要透過一些方式慢慢釋放，有人選擇運動、下廚，她則透過畫畫轉念，認為人要往正面想，因為真正的美麗必須身心靈三方面好才是真的健康，她自嘲現在吃老本，慶幸上海還有房子出租。

胡翡翠與凌蕙蕙、張瑞竹分別是中國小姐及佳樂小姐出身，凌蕙蕙走入琴棋書畫世界多年，曾有過1段婚姻，張瑞竹婚後常藉由文字、繪畫增添氣質。胡翡翠至今小姑獨處，她說感情已空窗5年，她沒抱定獨身主義，「我從來不是不婚族，只是隨緣而已，而且我很低調又宅」。現在挑選另一半條件？她笑說，除了有好人品、價值觀一致，「還要比我高」。

胡翡翠體重保持在60公斤，跟31年前選美時相差不遠，自認是易胖體質，加上骨架大，所以每餐只吃7分飽，每晚過7點半不吃東西，平時健身、搭公車、捷運，很少化妝也從未動過醫美，她除了控制飲食也推動正確體姿，脂肪就不容易淤堵。

米凱莉是當代畫風獨特的藝術家，她的作品已有不少收藏家購入，此次展出3幅巨型畫作，頗受好評。70年代電影明星鄧美芳息影後專心相夫教子，一半時間回台北照顧高齡的媽媽，其他時間則和家人、姊妹淘環遊世界，生活自在，此次展出2幅畫作，受到當地媒體喜愛，爭相訪問。

司馬三三在兩岸藝術家公益演出活動上，演唱一首大家耳熟能響的歌曲〈郊道〉，低沉飽滿、渾厚宏亮嗓音贏得台下嘉賓掌聲，能歌、能演、能畫、能教，才華洋溢，台上演出完，大陸方馬上熱情邀約她明年再共襄盛舉。她在兩岸書畫展上與資深水墨畫家老師陳綉美，以及多位大陸書畫家一起筆會，師徒展露水墨畫絕活兒，令現場許多大陸書畫家及媒體嘖嘖稱奇。

(中時 )