「台劇女神」曾莞婷30日出席新書慶功宴，一年沒拍八點檔的她透露，明年一定會有作品，因為太多影迷都說很想再看到她演戲，問她是否開始做生意後就不演戲了，「不可能！我最愛的還是演戲工作！」她說今年是因為兩個品牌的經營需要她親力親為，加上想出書，所以不敢接戲把時間填太滿，現在品牌都陸續上軌道了，新書也有不錯成績，所以明年一定會回歸本體事業，好好拍戲！

曾莞婷出席新書慶功宴。（時報出版提供）

因為高以翔在錄影時意外猝逝，藝人過勞問題近來引發討論，曾莞婷說，雖然工作辛苦，但自己還滿懂得生活，因為爸爸當年就是在工作中意外走的，這讓她有很深體悟：「我不要永遠只會工作，也要知道怎麼過生活！」因為以前她爸爸就是個無法放掉工作的人，即便要跟家人一起出國，人到了機場都可以拋下家人，讓家人自己上飛機，他又回去工作。她一直告訴自己「要認真工作，也要認真生活」。

過去長年拍八點檔，她曾有最高紀錄14天無法好好躺在床上睡覺，大多是在車上、藝人休息室稍微躺著睡，就算回家也只能瞇個一、兩小時。這樣的生活讓她身體出狀況，「拍八點檔讓我得到很多，這麼多人認識我，也是因為我長久拍八點檔，但我也因此失去很多，例如健康。因為長期熬夜、睡眠不足，我經期失調，那時會一個月來三、四次，偏偏有很多報應戲，真的很崩潰，每天出外景壓力大，卻有一直生理期，那時真的消耗自己身體滿多的」。

38歲的她透露今年其實有去凍卵，因為不想要將來想生小孩無法生而有遺憾，所以提早做準備，結果醫生說她身體已經消耗太多，所以存到的卵子數量非常少，比起相同年紀的朋友， 狀況不是很好，「醫生告訴我，我身體有很大的狀況，現在如果再不凍，也來不及了！」她說正常女生一次可以存6至8顆卵子，她卻只取到2顆。原本有跟醫生講明年再做一次，但她坦言自己跨不出那一步，因為實在很怕打針吃藥會發胖、長痘痘、皮膚暗沈等女藝人最害怕的元素統統都出現的過程。

曾莞婷出席新書慶功宴。（時報出版提供）

曾莞婷除了戲劇表現亮眼，個人副業保養品及服裝自創品牌也經營得有聲有色，她將出道20年的傳奇故事化為文字，出版《I Real．曾莞婷：我們後台見》，新書一個月就二刷銷售破萬本，她也榮登「暢銷女神」寶座，30日慶功記者會上，她憶及曾遭遇的家庭變故，23歲時爸爸在工作中被火車撞死，「爸爸過世前兩天想跟我碰面，結果我因為工作忙想說過幾天再碰面，沒想到爸爸就意外身亡了」，她提及這個畢生的遺憾時忍不住淚崩，也深刻提醒大家「愛要及時」。

曾莞婷出席新書慶功宴，提及已故的爸爸難過淚崩。（時報出版提供）

曾莞婷在書中提到，外界看她似人生一帆風順，現實人生有如八點檔情節，小時候原本家境優渥，父母卻因買房被親人騙，導致家道中落，母親曾因躲債人間蒸發，最親愛的父親在她23歲那年被火車撞死⋯⋯人生無常變化就如同戲劇一般。成名後面對外界的批評聲浪，曾莞婷把批評轉換成人生養分，以一套屬於曾莞婷的處世哲學、人生智慧，懂得尊重每個人又能做最真實的自己，活得既自在又充實精彩，對於自己真實的人生故事，曾莞婷說：「理解你的人不需要你解釋，不理解你的人不配你解釋，我的人生沒有特別幸運，所以才特別珍惜幸運來敲門的時刻」，

被問及媽媽曾經「人間蒸發」，她表示，因為小時候家境很好，媽媽享受慣了，都是爸爸賺錢、媽媽過著貴婦般的生活，遭逢變故時，媽媽很不適應，尤其又有人來家裡追債潑漆，媽媽因為心理壓力很大就離家出走。但爸爸不敢講，是她發現發現媽媽有幾天沒回家，然後偷聽到爸爸跟外婆講電話，知道媽媽人在山上的廟，當時大概讀國小四、五年級的她，偷聽完電話立馬跪在佛堂前求菩薩：「請把我媽媽還給我！」結果神明很靈驗，她拜完當晚，爸爸就把媽媽帶回來了。

曾莞婷的哥哥曾瑋帶著妹妹最愛的雞湯站台。（時報出版提供）

新書慶功現場，時報出版社特別安排曾莞婷的哥哥曾瑋站台，讓不知情的曾莞婷大為吃驚，哥哥還特別帶了曾莞婷從小到大最愛吃的「剝皮辣椒雞湯」幫妹妹補身，並透露是媽媽熬夜親手做的，頓時讓曾莞婷感動淚崩。曾莞婷表示，哥哥年輕時就是電影明星，也非常疼愛她，她從小就把哥哥當做偶像，希望長大也能成為明星，後來因為家裡發生事故，哥哥為擔起家裡的重擔而放棄了自己的演藝之路，「但哥哥知道我喜歡表演，一直鼓勵我追求自己的夢想，並且說服家人讓我念華岡藝校，所以今天我能有這樣的成就，真的要歸功於我最敬愛的哥哥」。

(中時 )