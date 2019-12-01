廣電公會理事長汪威江。廣電公會提供

時創影業總經理賴聰筆（左）與導演蔡岳勳明年有合作計畫。廣電公會提供

鑫盛傳媒製作公司董事長羅法平。廣電公會提供

中華廣播電視節目製作商業同業公會常務理事顧超。廣電公會提供

瀚草影視總經理湯昇榮的演講主題是「戲劇與社會、趨勢與技術」。廣電公會提供，

論壇主講者。廣電公會提供

為推動海峽兩岸電視文化事業繁榮發展、促進兩岸電視藝術的合作交流，第八屆海峽兩岸電視藝術節系列活動「海峽兩岸電視論壇」，11月30日在平潭台灣創業園兩岸國學中心舉行。

中國正在加速邁入智能互聯新時代，新媒體已成為業界熱門話題之一，中國新媒體的發展也面臨全新的機遇與挑戰。此次論壇的主題定為「新媒體平台發展趨勢與內容創作」，旨在為新媒體的未來發展把脈定向。論壇由中國視協副主席、中國教育台總編輯胡正榮主持，海峽兩岸的50多位電視專家及電視藝術家應邀出席。

論壇上，兩岸專家、學者就不同論題各自發表精闢獨到見解。中國視協新媒體委員會秘書長李黎做「互聯網第一戰場：2019泛內容消費趨勢」的主旨演講，台灣瀚草影視總經理湯昇榮的演講主題是「戲劇與社會、趨勢與技術」，貴州新湃傳媒有限公司首席內容官、電視事業部總裁楊夏就「IP影視化改編的基本法則」進行演講。

台灣鑫盛傳媒製作公司董事長羅法平以「新媒體崛起後的影視製作方向」為題與大家分享，喜馬拉雅副總裁、總編輯周曉晗的演講主題是「5G時代下智慧視聽新融合」，中華廣播電視節目製作商業同業公會常務理事顧超，以「凜冬將至 群狼策略——新思維，開啟兩岸四地新市場」為題的演講。

與會媒體從業人員就以上主題進行學術研討和理論探索。來自海峽兩岸的與會代表一致認為，對於兩岸媒體共同面臨的新時代媒體發展趨勢，應攜手應對挑戰，抓住機遇。此次「海峽兩岸電視論壇」真正起到了橋梁和紐帶作用，促進海峽兩岸電視藝術工作者的交流與合作，推動兩岸電視藝術事業的繁榮發展，增強中華民族文化的認同感和親和力。

廣電公會理事長汪威江喊話，盼台灣相關單位儘速建構國家級平台爭取話語權，「最重要是，我們在資訊上和學習上太落伍，大陸在教育上已往互聯網方向去學習人工智慧，但我們沒這個環境和學習動力，大陸現在所謂校長級人物都是產業概念，我們還是理論概念」。

汪威江進一步提到，「台灣靠業界自力更生，政府如果放手不管，對業者不是很好發展，我們過去的呼籲對大陸起了作用，像是惠台26項政策，但我也跟陸方說，政策沒錯，但未來在施行細節和宣導上還要加強，我們只能靠自己力量傳遞訊息，希望有所幫助」。

汪威江也希望有機會替阿榮片廠在大陸取得一定發展，「後製中心能掌握兩岸脈動，對台灣也是助力」。鑫盛傳媒製作公司董事長羅法平提出，若能開放讓台灣影視從業人員在大陸設立影視公司，不管合資或獨資，相信對兩岸影視文化交流必能產生積極推動作用。

(中時 )