激進組織伊斯蘭國（IS）旗下阿瑪克通訊社（Amaq）今天報導稱，倫敦橋29日發生持刀攻擊事件，是IS其中一名戰士所為。但IS未提供任何證據。

報導又說，這起攻擊是在回應伊斯蘭國的呼籲，即鎖定參與對抗伊斯蘭國的那些聯軍國家發動攻擊。

英國警方當天擊斃一名穿著假自殺炸彈背心的男子，那名男子在倫敦橋持刀攻擊，造成2死3傷，其後被路人合力制伏在地上。英國當局形容，這是一起恐怖攻擊事件。

(中央社)