美國正逐漸放寬飛行員的身高標準，未來會有更多女性成為戰機飛行員。圖為美軍F-16女性飛官預備執行對地攻擊武器測試任務。（圖／美國空軍）

因為太矮而當不了空戰機飛行員嗎？身高問題確實會困擾許多想效法湯姆克魯斯《捍衛戰士》電影的有志青年。戰機飛行員在每個國家幾乎都有身高限制，但美國空軍已經逐漸放棄這條沒有實質意義的規定，希望讓更多有志成為戰機飛行員的優秀青年為部隊服務。

《戰爭很無聊》報導指出，自今年6月起擔任美國空軍教育訓練司令部第19航空隊指揮官的威爾斯(Craig Wills)少將說，他認為5英尺4英寸（約162.5公分）的最低身高要求是對有志成為飛行員者的人為障礙。

威爾斯說，對於可能成為飛行員的人，不應該因為他們的身高而迫使他們放棄飛行員事業。譬如，美國女性中有半數的身高低於空軍要求的最低身高標準，沒有必要這麼做。而當你晉用各種不同背景的人，一定會得到更好的結果。

報導說，美國空軍多年來一直在實行豁免身高限制，並積極檢討相關政策，希望讓更多人了解目前的做法，以吸引更多有志成為飛行員的人。空軍教育和訓練司令部的統計數據顯示，2015年以來美國空軍共收到223項豁免體型限制的申請，其中194項獲得批准，占申請案總數87%。

威爾斯說，事實上，一個人體型的綜合測量結果可能比實際身高更加重要。例如，兩個身高都是5英尺2英寸（約合157.5公分）的人可能有著不同的腿長或臂長，因此要與其工作環境─例如戰機座艙─的需求做比較。

密西根州哥倫布空軍基地第14飛行訓練聯隊的卡莉．瓊斯(Carly Jones)上尉身高只有157.5公分，她目前是T-1教練機長，在2015年服役前獲得了身高豁免後，成為空軍學院的一名學員。以她的例子來說，醫生從3個部分（例如，從膝蓋到腳）和坐姿來進行測量，再以電腦計算出她能駕駛的飛機種類，最後算出她能駕駛的飛機包括T-1教練機、KC-135同溫層空中加油機和KC-10空中加油機，此外還包括C-5銀河系(Galaxy)運輸機與C-130大力神(Hercules)運輸機。

目前美國空軍還採用不同座墊來適應不同體型的飛行員，新的教練機T-7A「紅鷹」(Red Hawk)與F-35隱形戰機在設計時已考慮到不同身高體型飛行員的需求。

(中時電子報)