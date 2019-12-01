大政治大爆卦

國民黨總統參選人韓國瑜的民調與民進黨蔡英文差距越拉越大，國民黨立委參選人林金結拿出他所作的民調，直指韓國瑜僅小輸5.5%。

林金結在中天政論節目《大政治大爆卦》指出，根據他10月底作的民調，蔡英文36.56%、韓國瑜30.98%、宋楚瑜8.37%。有媒體民調指韓國瑜輸蔡英文3成，是不可能的事，韓國瑜應僅小輸5.5%。

林金結表示，賴清德曾說韓國瑜是百年難得一遇的政治奇才，朱立倫也說韓國瑜是非典型打法。去年在高雄的時候，韓國瑜打法是愛與包容，不打陳哲男的過去。如果角色易位，今天民進黨一定會打陳哲男議題，但是韓國瑜認為不應該打這議題。

林金結舉例說，去年蘇貞昌一直打侯友宜文化大學宿舍，一直打一直打，這是正確的，因為他民調輸，所以一定要打贏的人，而贏的人要採取守勢。侯友宜認為民調贏了，就一直跑，蘇貞昌就一直追著打。若蔡真贏了30%，為什麼還要打韓國瑜，一般是不理他，贏的人通常是採取守勢，輸的人才會採取攻勢。為什麼政府機構全部在打韓，既然你贏這麼多，就不要理他就好了，為什麼還要理他。

林金結點出，去年還有一個現象，跟他同一選區的市議員江怡臻，民調只有11%左右，大家就很緊張，跟朱立倫、侯友宜開會全力搶救，結果開票出來是最高票當選，全台第二高票，拿4萬多票，所以民調僅供參考。

(中時電子報)