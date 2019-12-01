家喻戶曉的日本動畫《麵包超人》自1989年起每年都推出電影作品，登場的角色歷經31年至今竟已累績了超過2千個，2009年還獲金氏世界紀錄「登場角色數量最多的動畫作品」認定。不少當年觀賞動畫的小朋友們都成為了家長，親子同樂觀影，別具意義。

《麵包超人》登場的角色已累績了超過2千個。（曼迪傳播）

今年新作《麵包超人電影版：發光吧！冰淇淋王國的香草公主》出現了全新角色「香草公主」，邀請近年在《99.9 不可能的翻案》系列日劇中大放異彩的演員榮倉奈奈配音。

而擔任主角「麵包超人」配的依舊是大家熟悉的名演員戶田惠子，她在風靡90年代的日劇《庶務二課》系列中喜感獨具的表演讓許多觀眾留下深刻印象，而她也是傑出的聲優，早從30年前至今，麵包超人一角全為她配音，對日本觀眾來說，她與麵包超人是不可分割的一體。

戶田惠子為麵包超人配音已超過30年。（取材自產經新聞官網）

戶田惠子（左二）她在風靡90年代的日劇《庶務二課》中發揮喜感長才。（取材自網路）

紀念《麵包超人》之父百歲誕辰

另外，該作更是《麵包超人》之父柳瀨嵩100周年誕辰的紀念作品，麵包超人由他筆下誕生，成為當今日本動畫界長紅巨星。34歳在漫畫界出道的他，曾面臨同世代漫畫家手塚治虫等人很早就在動漫世界出頭、成名，自己作品卻無人知曉的窘境。

麵包超人早期造型與現在完全不同。（取材自NHK官網）

麵包超人本身一開始也非現在的造型，而像個包著頭巾的小老頭，刻意與當時流行起來的超人英雄角色做出區隔，但一直無法創造人氣，但靠著他的堅持，到後期才成為經典之作。

柳瀨嵩在2013年10月過世，享壽94歳。過世半年前，他還與戶田惠子一同參加了《麵包超人》相關設施的開幕式，那時他已行動不便，但他仍堅持「讓孩子們看到健康行走的我」，於是放下拐杖、走上舞台剪綵；那也是戶田惠子與他最後一次見面。

《麵包超人》作者柳瀨嵩稱麵包超人是「世界上最軟弱的超人英雄」。（取材自Youtube）

「世界最弱的超人英雄」

戶田惠子日前受日媒訪問，提及初次見到柳瀨嵩是1988年《麵包超人》第一次配音時。當時柳瀨嵩對聲優們說明角色，而其中主角麵包超人是「世界上最軟弱的超人英雄」，麵包超人為了能讓大家展現笑顔而努力奮戰，「對麵包超人自己來說，這就是自己存在的最大意義。」

兩人不僅在工作上緊密合作，對戶田惠子來說柳瀨嵩也是重要的精神導師。2011年3月日本發生規模巨大的「東日本大地震」，戶田惠子原希望能藉由《麵包超人》發起賑災活動，因種種因素未能完全實現，讓她難免失落，「柳瀨老師特地來安慰我，他說他也無能為力，但希望我別因此放棄堅持。」並說：「老師鼓勵我，能做的就儘量去做。能做到的而不去做，那才糟糕。」

《麵包超人電影版：發光吧！冰淇淋王國的香草公主》海報。（曼迪提供）

《麵包超人》系列第31部電影《麵包超人電影版：發光吧！冰淇淋王國的香草公主》全台正上映中，這次新角色「香草公主」，邀請大人小孩一同走進戲院，與香草公主一起找出「自己最需要的關鍵能力」！

(中時 )