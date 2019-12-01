納米比亞2019年大選 現任總統甘戈柏成功蟬聯 07:142019/12/01 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 納米比亞選舉委員會（Electoral Commission of Namibia, ECN）今天宣布，現任總統甘戈柏（Hage Geingob）以得票率56.3%，贏得2019年總統選舉。 牙醫投身政壇的執政黨「西南非人民組織」（SWAPO）成員伊圖拉（Panduleni Itula）以獨立身分參選，得票率29.4%，排名第2。反對黨領袖韋納尼（McHenry Venaani）得票率 5.3%，居第3。 (中央社) #總統 #得票率 #納米比亞 #選舉 #納米 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 梅根哈利耶誕放飛 凱特威廉鬆口氣 - 國際 就要給北京難堪！美學者呼籲抵制北京冬奧 - 國際 鬧劇一場？澳情報圈高度懷疑王立強證詞 - 國際 保密到家！川普突訪阿富汗 全靠它掩護 - 國際 誰才是敵人？法國直言，不是俄羅斯也不是中國大陸 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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