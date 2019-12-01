納米比亞選舉委員會（Electoral Commission of Namibia, ECN）今天宣布，現任總統甘戈柏（Hage Geingob）以得票率56.3%，贏得2019年總統選舉。

牙醫投身政壇的執政黨「西南非人民組織」（SWAPO）成員伊圖拉（Panduleni Itula）以獨立身分參選，得票率29.4%，排名第2。反對黨領袖韋納尼（McHenry Venaani）得票率 5.3%，居第3。

(中央社)