2020總統大選，親民黨總統參選人宋楚瑜和國民黨韓國瑜、總統蔡英文「三腳督」。YouTuber「桃園孫先生」11月30日晚上來到台南花園夜市進行街頭民調，「蔡賴配」以47票（67%）大勝「國政配」的18票（25%）。

「桃園孫先生」11月30日晚上在台南花園夜市所作的第155集街頭民調，蔡賴配以47票（67%）大贏國政配的18票（25%）及瑜湘配的5票（7%）。

有網友看完民調結果，笑喊「現在流行口頭唯一支持蔡英文，民調衝高！」也有人說：「這集慘輸耶」、「今晚差那麼多，是因為票投蔡的發酵嗎？還是台南真的差那麼多？」、「這街頭民調跟投蔡的號令無關，台南綠到出汁，且最近韓的氣勢又下去了，因為不分區、共諜、砂石案，炒房等抹黑持續發酵。」

也有網友緊張說，「韓市長只說電話民調···，但沒說街頭民調，所以街頭民調唯一支持韓國瑜！」、「街頭民調投韓；電話民調投蔡。」

(中時電子報)