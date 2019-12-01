自稱是共諜的王立強向澳洲投誠後，爆出一連串事件震撼台灣政壇，尤其是直接被點名的國民黨總統候選人韓國瑜，平白受到許多冤枉指責；昨夜國民黨副秘書長蔡正元在臉書發出公開信，正式宣告王立強的風光時刻已經落幕了。

蔡正元在公開信內起底王立強，把他的大學、經歷，甚至是妻子的名字全都爆出來，更表示王在澳洲的瘋狂行徑已經讓他在自己的母校「文學與藝術傳媒學院」成了超級紅人，每個學生以及老師提到王都不禁嘖嘖稱奇。

王立強的詐騙技術真的是出神入化！蔡正元嘆道，王立強在2015年大學畢業前就初試啼聲，騙了一個想考上他的母校的學生家長，被抓到後2016年被輕微判刑；今年2月在上海騙了460萬元人民幣，更發揮自己的美術專長，製作假證件在4月時逃到香港，更在6月時轉往澳洲。

蔡正元表示，王立強在澳洲展開了他詐騙生涯中最輝煌的一頁，騙倒「澳洲周玉蔻」Nick McKenzie，讓他替他搞了60分鐘影片；連美國AIT也影射地放入臉書、美國紐約時報也快速轉載，還有台灣的蔡英文也以他為傲，一瞬間成了行騙國際的超級大騙子！

最後，蔡正元認為不管這齣鬧劇會如何收尾，王立強都會有豐厚的報酬，更有趣的是，王母校「文學與藝術傳媒學院」的同學好友都希望他繼續行騙天下，「尤其是騙台灣人和騙白人！」

(中時電子報)