邁入12月之後回顧今年秋天，整個NBA居然在8月、9月、10月、11月連續4個半月都沒有出現球員交易。最後一次是在7月中旬火箭隊用保羅( Chris Paul)交換雷霆隊韋斯布魯克( Russell Westbrook)，可能是聯盟半世紀以來最冷的秋天。

根據HoopsHype統計，如果扣掉罷工封館、縮水球季，今年2019是自從1968年以來最長時間沒有交易的一年。但這並不代表球團總管怠惰，事實上正好相反，今年夏天出現許多重磅交易：保羅喬治(Paul George)去快艇、杜蘭特(Kevin Durant)去籃網、安東尼戴維斯(Anthony Davis)去湖人、肯巴沃克(Kemba Walker)去塞爾提克。

加上一些自由球員轉隊，本季全聯盟只有43.6%球員留在原本的球隊，也是近20年來最少的。換言之，球團仍然在交易，只是動作迅速，一口氣就讓諸位大球星到達定位。其實有些球員是希望被交易的，比如說保羅就要求雷霆再把他轉賣，但是沒有成功。

另外即使有人受傷，球團仍然可以從發展聯盟叫上簽有雙向合約的球員，傷兵累累的勇士就是這麼做的。有些球團(例如熱火)正在存錢，目標是即將進入自由市場的球星，而非他隊的現有球員，這些都可能是球團減少交易的原因。

(中時電子報)