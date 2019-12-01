蔡英文總統論文門曾吵得沸沸揚揚，政大國關中心研究員嚴震生日前又表示，他仔細看了國圖公布的蔡英文總統博士論文，發現444個錯字，且美式英文、英式英文併用，因為這篇論文，學術界開始懷疑英國及倫敦政經學院授予博士學位有何公正性。自由作家洛杉基則引述新加坡前總理李光耀曾說的一句話，表示這對選民而言，是末世警鐘！

洛杉基在臉書指出，一家電視節目訪問一位餐飲界名人，並引述新加坡前總理李光耀送他一句話：「沒有人成不了事，沒有人才成不了大事，但是如果沒有人格，無論大事小事，都一定會是壞事！」此外，洛杉基提及，李光耀還說過「一個國家的領導人若誠信崩潰，這國家就完了！」

洛杉基說，這兩句話對台灣的政治人物而言，尤其是身為國家領導者，真是金玉良言；對選民而言，更是末世警鐘！

他認為，人格或人品，決定一個領導者，是否能真心為民做大事、做好事，而不會成為一個貪贓枉法、欺騙民眾的政客。一個人的人品及人格的養成，端視這個人是否從小接受了良好的家教，父母是否教育他以誠待人、講信義、重承諾。

2020總統大選，藍綠兩黨分別派出韓國瑜、蔡英文。洛杉基認為，小時候誰接受了較為良好的家庭教育，就知道誰的人格操守會比較優，誰就比較不會撒謊欺騙、害人利己，誰就能真心誠意地為人民做實事、做大事、做好事！「這個答案，我想九成的民眾，都心如明鏡」。

(中時電子報)