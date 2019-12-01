國健署周姓科長遭爆拗賠償不成，竟威脅牙醫系學生賣家「以後PGY遇得到」，賣家深受其擾，決定PO上PTT求救，現在更有其他鄉民出面爆料，表示自己之前疑似也是跟這位周姓科長面交，結果被他以談定金額多拗500元，心痛不已。

這名爆料鄉民在PTT八卦版表示，自己今年1月買了隻iPhone XR黑色64G，用了一天不太習慣，打算更換螢幕更大的XS MAX，因此出售，這位科長當時就提出用XS MAX白色64G交換，理由一樣是長輩用不習慣，價差再由原PO補貼。

原PO說，當時也是約在麥當勞面交，對方一現身就自稱是政府機關的科長，身上還帶著超過2支iPhone，一問對方就表示其中一支是政府配發的公務機。接著明明談好補貼價格，但對方此時卻開始拗，說自己花錢去貼膜還貼玻璃貼，要原PO「再補貼一下」，原PO嫌麻煩便答應多給500。

原PO說睡醒之後看到這篇新聞，又看到LINE對話紀錄與大頭貼，就直覺可能是同一個人，可惜紀錄已經刪除，沒辦法確認。網友看到紛紛大酸：「科長怎麼那麼多長輩啊」、「長輩每個都用哀鳳，好羨慕」、「其實科長家長輩是開手機行的吧」、「看來是慣犯唷」、「從1月就被盜帳號嗎」、「國家機器動起來」、「公務員科長窮到連1500都要拗？」。

事件起因在於，一名牙醫系學生PO文賣iPhone X，與周姓科長面交，當時雙方確定無問題後完成交易離開，事後周姓科長卻稱鏡頭破損，要求賠償，牙醫系學生以雙方現場確認過為由拒絕科長要求，科長便開始一連串言語威脅，先自稱自己在衛福部心口司上班，接著嗆「聽說你是北醫在學生」、「如果是學生走警察局有點嚴重」、「要問資料問你老師就好」、「以後參加PGY就會遇到我」。遭爆料後，周姓科長第一時間表示帳號被盜，但衛福部政風處調查後，發現帳號都是周姓科長本人使用，周姓科長眼見紙包不住火，鬆口承認確有此事。

(中時電子報)