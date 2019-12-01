苗栗火車撞小貨車 駕駛跳車逃生 08:562019/12/01 中時 何冠嫻 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 小貨車遭貨車撞擊，車體變形嚴重。（苗栗縣消防局提供／何冠嫻苗栗傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 1輛藍色小貨車1日上午行經後龍鎮山邊平交道，來不及離開，車輛卡在平交道內，幸駕駛及時跳車逃生，未釀傷亡，但也造成龍港至白沙屯車站班次延誤。 苗栗縣消防局1日上午7點半獲報，指稱區間車撞上小貨車事故，派出後龍分隊人車前往救援，到場確認小貨車陳姓駕駛已跳車逃生，幸未釀傷亡。 (中時 ) #小貨車 #逃生 #駕駛 #平交道 #班次 #龍港 #白沙屯 #區間車 #火車 #苗栗 #消防 也許您會感興趣 推薦閱讀 萬華龍山寺祈福眾生 捐贈新北消防局10套破壞器材裝備 19:422019/11/27 社會 平交道故障險出人命 交通部長親致歉 22:392019/11/27 社會 平交道故障險奪命 林佳龍：推動立體化 11:102019/11/28 生活 消防員未救人先剉賽 山區群蜂亂舞圍攻救護車 18:102019/11/28 社會 台中第一消防形象月曆 市長：擔心被影劇圈挖角 13:132019/11/29 生活 執行賴清德拜廟特勤 2警車與大貨車相撞5員警受傷 17:312019/11/29 社會 大法官解釋應檢討服勤時數合理 警政署：已實施新勤務規定 19:512019/11/29 社會 釋憲聲請成功 兩主角盼台灣消防體制加速革新 20:262019/11/29 社會 昔爭合理工作權被記過免職 前消防員步步艱辛 22:142019/11/29 社會 台中消防月曆 型男美女吸睛 04:102019/11/30 地方新聞 社會熱門新聞 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 35歲高以翔猝死 中醫觀點：陰陽離決人就會死 - 社會 黃偉哲市長座車停紅線遭檢舉 警：停一下沒關係 - 社會 超商辣妹尻乳走光 網驚喊：露點啦！ - 社會 跟四面佛許願忘還願 好友竟好奇問她... - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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