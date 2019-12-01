1輛藍色小貨車1日上午行經後龍鎮山邊平交道，來不及離開，車輛卡在平交道內，幸駕駛及時跳車逃生，未釀傷亡，但也造成龍港至白沙屯車站班次延誤。

苗栗縣消防局1日上午7點半獲報，指稱區間車撞上小貨車事故，派出後龍分隊人車前往救援，到場確認小貨車陳姓駕駛已跳車逃生，幸未釀傷亡。

(中時 )