下周北台灣降溫，最大溫差達10度以上。(氣象局)

今天白天全台晴時多雲，晚上冷空氣南下，北台灣開始降溫下雨。氣象局資料顯示，明天、周二(12/2、3)北台灣轉冷，明晚至周二清晨，北台灣、中部局部地區低溫下探13~15度，與今天白天25度相比，最大溫差達10度以上。周三至周五水氣增，全台濕涼有雨，周四、五台灣3千公尺以上的高山將降至零度以下，加上北冕颱風的水氣，將帶來入冬以來首波的「高山降雪」。

氣象局預報員林定宜指出，明天、周二中部以北、東北部轉涼，北部及中部局部地區低溫將下探至13、14度，沿海空曠地區有機會出現13、12度的低溫。北台灣有局部短暫雨，中南部多雲到晴。

林定宜說，周三至周五(12/4~12/6)除了東北季風以外，還有北冕颱風的外圍水氣抵達臺灣上空，全台一整天都較涼、有雨，中部以北溫度約13、14度，特別是迎風面北部、東北部容易有雨，且降雨時間長。就連冬天不常下雨的中南部，周三山區有局部短暫雨，周四、五平地也有局部短暫雨，同時3000公尺以上高山也有下雪的可能。

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(中時電子報)