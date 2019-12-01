近年失意的「甜瓜」安森尼(Carmelo Anthony)加盟拓荒者之後似有復活跡象，連吞3敗接著漸入佳境，對公牛兩戰合計48分，包括首次雙十演出，並且連3場投籃命中率達到50%。因此網友特別製作了一張「道歉表格」給甜瓜，讓那些看衰他的人自己填。

Carmelo Anthony Apology Form pic.twitter.com/F5Tywkrset — Derrick Coleman (@44TheLegend) November 30, 2019

道歉表格有6個選項可勾選，致安森尼，本人的錯誤行為包含：

「我誤信媒體以為他不行了」

「我只會看數據」

「我嫉妒甜瓜」

「其實我沒看比賽」

「我不懂籃球」

「都是水星逆行的錯」

反省自己錯看甜瓜的惡行之後，最後還要填表者勾選「我同意從此不再說甜瓜的壞話，他是未來首次票選就能過關的名人堂球員。」

其實不單是媒體、球迷不看好甜瓜，即使是其他退役球星也勸過甜瓜見好就收，包括名人堂「T-Mac」麥格瑞迪。如果甜瓜真的能保持良好狀態，要填這張表格的人恐怕就更多了，包括聯盟全部30隊的總管(拓荒者總管也要填，因為他只給甜瓜非保障合約)。

無論如何這個表格算是說對一件事，甜瓜注定會是名人堂球員。除了職籃的表現，甜瓜4度參加奧運美國隊，拿下3面金牌，即使他有些晚景淒涼，他的貢獻仍足以載入美國籃球史冊。

(中時電子報)