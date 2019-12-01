2020總統大選，國民黨總統候選人韓國瑜和民進黨總統蔡英文、親民黨總統候選人宋楚瑜形成「三腳督」。大選進入倒數41天。YouTuber「桃園孫先生」彙整了自7/15至11/30所做的154集街頭民調。並公布在Youtube社群平台上面。

「桃園孫先生」11月30日放上過去從第2至155集（7/15至11/30）的街頭民調。（夜市、捷運、車站等計89集，市場計65集）。總票數合計9185票。分布包含六都在內的10個縣市。值得注意的是，韓國瑜在彰化得票數竟輸給蔡英文。

總票數對比：韓( 4727票)：蔡( 3752票)：宋+前143集不表態( 706票)。得票比例，51.46%：40.85%：7.69%。韓蔡差距10.62%。

各縣市得票比率：

街訪縣市：基隆市

獲得票數：21 (韓)：17 (蔡)：1 (宋)

得票比例：53.85%：43.59%：2.56%

韓蔡差距：10.26%

街訪縣市：台北市

獲得票數：1117 (韓)：1048 (蔡)：192 (宋)

得票比例：47.39%：44.46%：8.15%

韓蔡差距：2.93%

街訪縣市：新北市

獲得票數：873(韓)：781 (蔡)：140(宋)

得票比例：48.66%：43.53%：7.80%

韓蔡差距：5.13%

街訪縣市：桃園市

獲得票數：887(韓)：567 (蔡)：161(宋)

得票比例：54.92%：35.11%：9.97%

韓蔡差距：19.81%

街訪縣市：新竹縣

獲得票數：157(韓)：79 (蔡)：17(宋)

得票比例：62.06%：31.23%：6.72%

韓蔡差距：30.83%

街訪縣市：新竹市

獲得票數：223(韓)：156 (蔡)：27(宋)

得票比例：54.93%：38.24%：6.65%

韓蔡差距：16.50%

街訪縣市：台中市

獲得票數：541(韓)：413 (蔡)：72(宋)

得票比例：52.73%：40.25%：7.02%

韓蔡差距：12.48%

街訪縣市：彰化縣

獲得票數：19(韓)：21 (蔡)：6(宋)

得票比例：41.03%：45.65%：13.04%

韓蔡差距：-4.35%

街訪縣市：台南市

獲得票數：404(韓)：331 (蔡)：55(宋)

得票比例：51.14%：41.90%：6.96%

韓蔡差距：9.24%

街訪縣市：高雄市

獲得票數：467(韓)：292 (蔡)：30(宋)

得票比例：59.19%：37.01%：3.80%

韓蔡差距：22.18%

(中時電子報)