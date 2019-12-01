農業局輔導大安區農會舉辦「飛天豬安農香腸節─MIT香腸大聯盟」，推出香腸限時促銷活動。（台中市政府農業局提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府農業局與中華民國外貿協會，昨日在草悟道勤美誠品段舉辦「中台灣農特產品展售活動」，行銷台中、苗栗、南投、彰化、雲林等5縣市優質農特產品；現場除有飯店主廚秀「專業講解、烹煮示範」，以當季生鮮蔬果入菜，教大家買好貨、做好菜之外，還有農產伴手禮試吃、選購促銷、精彩表演、互動遊戲、彩繪手作體驗、消費滿額摸彩活動等，歡迎踴躍前往參觀選購！

農業局指出，活動由中部縣市政府推薦120個展售攤位參展，網羅「農業奧斯卡」神農獎、百大青農、模範農民及全台各地農會、產銷班、合作社、青農、小農所產的新鮮當季農產品及加工品設攤展售。

農業局輔導大安區農會舉辦「飛天豬安農香腸節─MIT香腸大聯盟」活動，也在大安國中登場，推出香腸限時促銷活動，讓更多民眾認識大安區農會自創的「飛天豬ANNO」品牌。

農業局表示，大安區農會「飛天豬ANNO」品牌和多家農會合作，研發出多種口味香腸和產品，包括馬告香腸、地瓜香腸、紅棗香腸、芝麻香腸及肉桂燒酎香腸等，蟬聯2016至2019年全國農漁會百大精品殊榮，秉持三安(安心、安全、安食)、四不(不添加防腐劑、不添加豆粉、不添加人工色素、不添加人工香料)、一堅持(堅持傳統工法製作，100％使用國產衛生電宰豬後腿肉，無添加防腐劑)，每種配料都經過衛生單位檢驗核可，歡迎消費者安心選購。

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