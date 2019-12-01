國立台灣科學教育館去年重新開幕後，高懸於科教館空中的「博物館之橋」，成為IG爆紅的打卡聖地，但很多人也再問「只有幾根鋼梁真的安全嗎」？科教館最近特別規畫《博物館之橋》展區，告訴民眾這座連結人與自然、科學與藝術的思辨之橋，有何特殊之處？

科教館館長陳雪玉表示，「博物館之橋」是全台唯一的鋼木混合室內橋，不但是工程典範，同時也是一件科學展品，它連結常設展原有的物理及力學原理，再以現代化的設計美學，成為人們駐足的「嬌」（焦）點。

而順著空橋行走，更有種置身戶外空中步道的錯覺，除了可從橋上俯瞰全景外，也可以從玻璃帷幕遠眺基隆河、美崙公園、陽明山等地景，令人心曠神怡。

《博物館之橋展》連結橋體，共有「設計的演化」、「探索博物館之橋」以及「發現木材的多樣性」三大單元，包括等比例縮小的空橋展示原件、建造過程的紀錄影片，以及包括臺灣杉、柳杉、台灣二葉松、紅檜、樟木等各種木材的展示。

陳雪玉說，這座空橋僅以15條鋼索支撐卻能承受每平方公尺400公斤的重量，以80公斤的成年男子為單位，足足可以同時站606位也不會斷裂、不倒的秘密；更打破一般人的觀點告訴大家「木頭強度可比鋼鐵」、「砍樹竟能救地球」！

科教館指出，橋身彎曲的造型與橋梁的桁架系統，藉由木構造設計能減輕橋的整體重量，提升建築物的整體耐震安全性，而木頭經過特殊處理，不但耐蟲蛀、防腐，在抗火、抗震、抗彎強度的表現，甚至還贏過鋼筋混凝土！

更因為採用鋼構造與結構用集成材兩種減少碳排放的材料，對環境更友善，此外，在結構力學上，嘗試曲線環狀的外型，也提高橋身的強度，走起來更穩，同時兼具力學和美學概念。

科教館更舉辦「博物館之橋攝影競賽」，最高獎金3萬元整，徵件報名自12月1日起至明年2月16日止，有興趣的民眾可上科教館官網查詢：https：／／www.ntsec.gov.tw／。

(中時 )