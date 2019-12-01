座車紅線違停遭民眾貼網檢舉，台南市長黃偉哲親自留言道歉。（截自臉書社團《翻轉大台南交通違規》）

有台南民眾遇到違停紅線車輛，向一旁員警反應，員警竟回「市長的車停一下沒關係」，氣得民眾拍照上網檢舉。台南市長黃偉哲親自上網留言回應，表示違規就是不對，罰款他一定自掏腰包，勇於認錯的態度，贏得不少網友讚賞，不過仍有人認為，市長一個人道歉沒用，應該以市長的魄力，要求嚴格執法取締。

臉書社團《翻轉大台南交通違規》昨（11月30日）貼文爆料，指有民眾在藍晒圖附近發現黑色廂型車紅線違停，向一旁員警反應，警察回「那是市長的車」，民眾再問「不處理？」，員警再回：「一下子而已沒關係」，民眾表示要自己拍照送單，員警回「那你送啊」。

該文貼出不到2小時，黃偉哲親自在下方留言回應，對市長座車違規表示抱歉，並說上任至今，座車違規一定自掏腰包、絕不會公款買單。黃偉哲勇於認錯負責的態度，獲得網友讚賞；不過仍有許多人表示，光是道歉沒用，期待黃拿出魄力，解決台南交通亂象。

至於員警竟然放縱市長座車違停，據自由時報報導，南市警局回應，員警誤以為行政機關首長公務車停紅線有豁免權，其實沒有，會加強警員教育，未來執法一定會秉公處理。

(中時電子報)