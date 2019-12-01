目前只拿4勝16敗，且居聯盟墊底的勇士，1日總算迎來好消息，根據《The Athletic》記者史雷特報導，先前右手大拇指扭傷的主力控衛羅素，目前傷勢恢復情況良好，卻不會出席接下來兩場客場，預計最快周四對上黃蜂宣告復出。

今年夏天跟勇士簽下4年1.17億美元合約的羅素，本季只打10場，平均拿下24.3分、6.7助攻與3.6籃板，卻在11月16日出戰塞爾提克時，不小心扭傷自己右手大拇指，當時勇士官方宣布，羅素至少缺席兩周時間，然後才來評估傷勢。

目前可以確定的是，羅素不會打2日客場出戰老鷹，以及3日客場遭遇魔術的比賽，預計最快是在5日客場對陣黃蜂，或是7日客場遭遇公牛，甚至可能等到10日回到主場面對灰熊重新回到場上拚戰，無論如何勇士確實需要他的回歸。

畢竟勇士目前傷兵累累，克雷湯普生很可能整季報銷，柯瑞也因左手骨折至少缺席到明年2月，卓雷蒙格林的腰傷反覆，讓他只能打打停停，替補中鋒盧尼也僅打過開幕戰，起碼有了羅素回來帶領年輕小將，勇士的勝算或可高一些。

(中時 )