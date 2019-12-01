日前國健署周姓科長謊稱在衛服部心口司上班，以官威欺壓賣他iPhone X的牙醫系學生，說鏡頭有裂痕、要他賠償1500元維修費，被學生拒絕後，就威脅他，「以後你參加PGY訓練就會碰到我」，卻反被醫學生PO網揭發惡行，而那周姓科長拗不到的1500，他決定將它捐出去做公益，也不要給國健署科長。

這名牙醫系學生在PTT上PO文，表示謝謝當初鼓勵他站出來的鄉民們，「謝謝你們讓下個他的受害者不再出現」，原本想大事化小直接被科長摸頭了事的他，決定將1500捐出去回饋社會。

對此，網友們紛紛留言，「1500元就把壞科長結帳了，爽」、「推1500，寧可捐出去就是不給吃丙科長」、「周科長來拿壓，你的錢在這」、「科長：1500？！（咬手帕中）」、「公務人員還兼職轉賣二手機，又拿官威施壓...是喝醉酒還是這飯碗端膩了，想吃個西北風之類的了？」，還有人說「最好笑的是還有人被他要500 XD」。

(中時電子報)