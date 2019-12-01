兵工廠名將永貝里Ljungberg暫代主教練一職。

【英超足球】兵工廠@諾里奇 12/01(日)22:00 賽事編號541 ElevenSports

諾里奇的中場小將馬克斯·阿倫斯MaxAARONS，上一場比額跟對手球員發生衝突，被罰本賽季第4黃牌，只要再多領一張黃牌便需要停賽，其紀律問題備受關注，這一場比賽在防守上會有所顧慮。德國後衛克里斯多夫·齊默曼Christoph·ZIMMERMANN在休息養傷兩個多月後終在上一場聯賽復出上場，防守力大大增強，結果助球隊造出本賽季第2場的不失球紀錄。

兵工廠主帥烏奈·埃梅里UnaiEMERY終於要下課了，由前兵工廠名將弗雷德里克·永貝里FredrikLjungberg暫代主教練職位，軍心是否有所影響仍是未知之數。本賽季新加盟的前鋒尼古拉斯·佩佩NicolasPEPE上一次於聯賽進球已經是兩個月之前了。球隊在歐霸比賽都以第二梯次球員作主要架構，所以預料本場聯賽會以主力球員，包括守門員柏恩里諾BerndLENO、後衛羅伯霍爾丁RobHOLDING、中場梅蘇特厄齊爾MesutOZIL及前鋒亞歷山大拉卡基提AlexandreLACAZETTE，將會回歸到先發陣容上。後衛大衛路易茲DAVIDLUIZ及史柯德蘭穆斯塔菲ShkodranMUSTAFI在歐霸比賽中因傷退場，本場聯賽仍不確定是否可以上陣。

諾里奇對上一場英超比賽作客以2:0擊敗了艾佛頓，在7場聯賽不勝之後首次取勝，但仍然在積分榜倒數第二。諾里奇本季表現時好時壞，於主場比賽有3連敗仗。兵工廠已連續5輪英超不勝，球隊士氣低落，在新帥上任後希望有震奮球員之作用。雙方最近5次聯賽對賽，兵工廠4勝1平。最近3次聯賽交手，上半場結果都是打平。

艾佛頓主帥馬可·席爾瓦帥位岌岌可危。

【英超足球】艾佛頓@萊切斯特城 12/02(一)00:30 賽事編號542 ElevenSports

萊切斯特城射手傑米·瓦迪JamieVARDY現以12個入球於英超射手榜排頭位，其表示今季能夠回復勇態，要多得告別英格蘭國家隊決定；此子單計近5場英超轟入7球，極具威脅。今季表現大爆發的土耳其中堅卡格拉·索因奇CaglarSOYUNCU，近期與曼城扯上關係，但其經理人強調這位23歲新星會繼續留隊，相信可穩定軍心。

艾佛頓主帥馬可·席爾瓦MarcoSILVA帥位岌岌可危，有傳言前領隊大衛·莫耶斯DavidMOYES或許會回來取替其位置。季初由尤文圖斯轉會來到來的義大利前鋒莫伊茲·金MoiseKEAN，仍然沒有為球隊打進過一球，也因紀律出了問題而不受重用；球隊對上一場聯賽表現令人失望，希主本場聯賽由上場替補甘陣的艾力克斯·伊沃比AlexIWOBI、希穆斯·科爾曼SeamusCOLEMAN及多米尼克·卡爾沃特-勒溫DominicCALVERT-LEWIN，在多增出場機會的狀況下為球隊爭取進球。

萊切斯特城本賽季越戰越勇，最近5場聯賽全部獲勝，包括近4場比賽打進了15球同時完封對手，本場比賽前己升上積分榜第二位，氣勢大分凌勵；為了繼2015-16球季奪冠後再創奇績，本場主場比賽必會主動攻擊爭取勝行。本賽季長期令人失望的艾佛頓，上一場主場0:2敗於諾里奇腳下，目前在積分榜下半段；防守不穩，氣勢再度轉弱下，本場作客比賽先來取勝機會甚低。雙方最近2次對賽上半場賽都為平手，而對上次對賽萊切斯特城1:0獲勝。

索爾斯克亞將主力都集中在英超聯賽上，歐霸比賽只派出二軍上場。

【英超足球】阿斯頓維拉@曼聯 12/02(一)00:30 賽事編號543 ElevenSports

曼聯周中的歐霸作客比賽只排出了第二梯次的球員上陣比賽，集中所有主力在聯賽上。本賽季一直不受重用的中場內曼亞·馬蒂奇NemanjaMATIC，據當地媒報導曾在操練的途中提早下課，有可能會在明年1月初離隊他投。另一位在養傷的中場保羅·普格巴PaulPOGBA，日前在社群媒體上載一段與NBA球星打球的短片，先來傷勢沒有大礙，但卻激怒了主帥索爾斯克亞Solskjær。主力前鋒馬庫斯·拉西福德MarcusRASHFORD及安東尼·馬歇爾AnthonyMARTIAL，在休息過後應會先發上陣。

阿斯頓維拉的巴西前鋒WESLEYMoraes近期遇上進球荒，本場比賽或會讓荷蘭前鋒安華·艾加斯AnwarELGHAZI得到先發機會。雖然第二號守門員傑德史提爾JedSTEER繼續需要養傷，但阿斯頓維拉後防線仍有守門員湯姆赫頓TomHEATON與後衛泰朗明斯TyroneMINGS在陣穩固防線。

曼聯周中在歐霸的作客比賽大部份主力球員沒有隨隊，所以本場比賽主力球員的體力應該沒有影響。「紅魔鬼」上場聯賽在上半場落後2球的狀況下，以3:3跟雪菲爾德聯打平；不過本場比賽回到主場出戰積分榜下游球隊，曼聯會好好利用這機會重回勝軌。阿斯頓維拉上一場聯賽主場2:0擊敗紐卡索聯，雖然終止了聯賽3連敗，但依然在積分榜下游位置；阿斯頓維拉表現一直不穩，作客比賽敗仗為多，本場先來也差異不大。雙方最近3次對賽曼聯均獲全勝，最近4次對賽當中有3次開「總進球」都為2球或以下。

(中時電子報)