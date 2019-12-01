起火點研判是三樓的神明廳。（金門縣消防局提供／李金生金門傳真）

三樓神明廳燒損情況。（金門縣消防局提供／李金生金門傳真）

一樓出入口情況。（金門縣消防局提供／李金生金門傳真）

三樓屋內燒損現場。（金門縣消防局提供／李金生金門傳真）

金門金城鎮珠浦西路昨（30）日晚間發生3樓住宅火警，傳出2人受困緊急狀況，縣消防局出動6車33人趕往現場，順利協助他們脫險。其中1人有吸入性嗆傷送醫治療。火點疑在神明廳，火勢在半小時內撲滅，起火原因仍在調查中。

縣消防局昨夜19時06分據報，火速派遣金城、金寧消防分隊各式消防車及救護車6輛，動員消防及義消人員33人，在轄區第1大隊大隊長陳國瑋、秘書呂英華的分頭坐鎮指揮下搶救。

當時，陣陣濃煙從3樓陽台竄出，帶隊官小隊長李錫安從屋主口中，得知他2個兒子還在屋內，火速部署2條水線率員進入，發現火點位於3樓神明廳，屋內置放大量紙箱、雜物、高梁酒及易燃物，現場火載量極大，增加搶救的困難度。

打火兄弟在逐層搜索後，發現睡在2樓的小兒子自行脫困下樓，大兒子則在3樓後側陽台避難待救。分隊長陳莒揚率職消許政勤、許俊偉由鄰居3樓的陽台協助脫困，因濃煙疑有吸入性嗆傷，立即送醫救治。

現場指揮官陳國瑋在確認無人受困屋內後，再由小隊長李錫安帶領隊員陳榮海、陳天傑、周佳慶、王玉鑫進入3樓神明廳火點進行滅火攻擊，火勢於19時35分受到控制，並於19時40分撲滅。

因屋內雜物實在太多，為避免火勢復燃，打火兄弟花了許多時間進行殘火處理，起火原因及財產損失，由消防局火調科後續調查中。

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(中時 )