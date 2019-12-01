國民黨總統參選人韓國瑜陣營邀民進黨總統參選人蔡英文舉行政見辯論，遭冷處理。韓國瑜表示，辯論會的好處如乒乓球，互動性強可激盪火花，若一個人打高爾夫球，打完後看讀稿機念稿，民眾根本無法了解。對此，國民黨台北市議員羅智強直言，16年的總統辯論傳統，就將送終在蔡英文手上，更批蔡英文「傲慢」。

韓國瑜日前表示，辯論會的好處是乒乓球，彼此互動性強，可激盪火花，透過公開辯論形式，讓人民更了解未來國家領導者，如何帶領中華民國。若是高爾夫球，一個人自己打完以後看著讀稿機回答問題，這樣全國民眾不了解，因此希望是辯論形式，透過問與答、攻與防，清楚闡述彼此的理念，期待與蔡舉辦辯論會。

蔡則回應稱，韓給人感覺是逃避高雄市議會質詢的市長，政治承諾又常第一天講了，第二天就推翻。蔡說韓的政見與承擔責任的穩定性是不是應該先建立，才能以更嚴肅的態度來面對大選辯論。

對此，羅智強在臉書指出，16年的總統辯論傳統，就將送終在蔡英文手上！陳水扁、馬英九、謝長廷、朱立倫、韓國瑜，不分藍綠的總統皆無懼於辯論，只有蔡英文竟打破此一民主慣例。「何其懦弱的蔡英文！何其傲慢的蔡英文！」

(中時電子報)