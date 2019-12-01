香港反送中、反政府示威衝突於11月中旬轉進校園，校園內教授、教學大學、行政大樓等遭受嚴重破壞，香港城市大學昨（30）日率先發難，粗估完全修復好需要上億港幣。

綜合香港《南華早報》、香港01報導，上月11日有香港網友發起「雙11三罷」運動，造成多區警民衝突，當天有黑衣示威人士闖進香港城市大學校長郭位的辦公室大肆破壞，校園內行政大樓、實驗室也遭到破壞，警方隔日朝校園教學大樓、宿舍等區域發射催淚彈以驅趕示威民眾，迫使校方隨後宣布關閉校園，提前結束學期課程、取消期末考試。

香港城市大學昨（30）日透露校園修復費用，粗估光是設備方面的損失就高達上億港幣，城市大學目前尚未決定這筆費用該由現行經費支出或是額外擬定預算支付，校方也表示將會進一步和大學教育資助委員會協商費用。

不過由於校園內部分區域仍在進行整修工程，城市大學表示，除了毀損較嚴重的大樓及地區仍關閉外，自明（2）日起，其餘校園將逐步、分階段開放，所有出入口將實施進出管制，師生必須出示教職員證或是學生證才能進入校園。

除了香港城市大學，包括香港中文大學、理工大學、科技大學、香港大學、香港浸會大學等其餘5所公立大學也在這波示威衝突中受創，不過它們至今未公布損失金額。

(中時電子報)