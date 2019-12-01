青光眼手術常用的傷口癒合藥物10月起大缺貨，將對有手術需求患者造成重大衝擊。三總青光眼專科主任呂大文說，缺貨期間只能延後手術，或需手術者只能用回舊藥，將使成功率九成降至五成。

《聯合報》報導，青光眼手術的重要藥物絲裂黴素Ｃ缺貨，藥廠十月即向食藥署通報，眼科醫學會理事長劉瑞玲透露，學會曾主動委託美國廠商供貨，但美國出貨量有限，無法供貨至台灣，因此各醫院現在只能用回舊藥5-FU，直到供貨恢復正常。

三總一般眼科主任、青光眼專科主任呂大文說，青光眼最常見的「小樑切除術」主要使用絲裂黴素Ｃ，幫助傷口癒合。缺藥對頑固型青光眼需手術患者影響極大，若用回舊藥，將使成功率九成降至五成，目前以延後此手術時間，或仍需動手術者用舊藥因應。

食藥署監管組科長傅淑卿表示，日本藥廠宣布「協和排多癌注射劑十公絲」自主性回收，原因為提供主成分絲裂黴素C（Mitomycin-C）的原料藥廠Kyowa，日前通知製成過程中有疑慮，雖出廠時有再次檢驗無菌性，但仍建議下游廠商回收，直到2021年才能恢復供貨。

有醫師擔心缺貨期間只能用舊藥，導致手術成功率大減，食藥署藥署藥品組簡任技正潘香櫻表示，十月藥廠通報將會短缺時，為了因應缺藥，10月24日立刻以專案方式，公開徵求進口，現已經核准一家南韓藥廠可進口絲裂黴素Ｃ，只要醫療院所申請訂貨，就能直接使用。

(中時電子報)