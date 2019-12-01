本周事業運前三名:

1.鼠

工作:本周運勢穩翻紅，為第一名。薑是老的辣，路是熟的近。熟稔市場商機，你跑得很快，並且主動出擊。

1.豬

工作: 本周運勢轉旺，同為第一名。甩開上周的陰霾，貴人出現給與強大信心，職場氣勢驚人，順風順水。

2.羊

工作:本周運勢依然強旺，繼續保持第二名。職場人際關係大好，業務繁忙，雖然工作佔據很多時間，甘之如飴。

3.牛

工作:本周運勢還算穩定，為第三名。事業上儘管有些小狀況發生，但至少都還在你的掌控之中，安全過關。

3.狗

工作:本周運勢還好保持，同為第三名。年底競爭壓力更大，手中案子仍積極追蹤，以免被人從中搶走，得不償失。

圖/中國時報提供

本周財運前三名:

1.豬

財運:本周正財運及偏財運都旺盛，一個星期的收入可能就是人家一個月的收入。令人羨慕，獎勵自己消費開心。

2.鼠

財運:本周財運是屬於惦惦吃三碗公，沒想到行業內市場人脈大多是有利於你，以致於業務繁忙。但收入以正財為主。

3.羊

財運:本周財運出現了今年唯一一次的偏財運，來自於許多貴人的幫忙，讓你業務多多，收錢收到太開心。

(圖/中國時報提供)

本周愛情運前三名:

1.豬

愛情:本周愛情運旺盛，可能是出差或是旅遊時遇見心儀的異性，主動上前談話，可以增加好感，有機會繼續聯絡。

1.鼠

愛情:本周家庭運勢開心，與另一半誤會冰釋，加上你的主動示好，勤做家事，終於博得老婆一笑。

2.牛

愛情:交往中的情侶，本周愛情穩定，開始為熱鬧的十二月規劃行程，朋友聚會，出國旅遊好不開心。

3.羊

愛情:單身女性無心談情說愛，儘管追求者不少，但此階段更看重事業，不為所動。小心錯過美好姻緣。

本周健康運前三名:

(圖/中國時報提供)

1.牛

健康:本周健康運勢尚可，最近迷上吃宵夜，或許是天冷易餓，但也是要注意高熱量的湯品或是酒精性的飲料。

2.猴

健康:天冷之際,麻油雞，薑母鴨，羊肉等火鍋都能健脾開胃,並可熬粥來吃，對於暖身活血還是有好處的。

3.馬

健康:本周健康運還好，但是工作生活瑣事影響你的心情，情緒低落，人也變得懶散，要試著紓解壓力。

(圖/曼樺老師提供)

(中時 )