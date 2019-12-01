隨著勇士本季只拿4勝16敗，戰績排名聯盟倒數第1，還在從左手骨折傷勢當中復原的勇士當家球星柯瑞，卻沒打算放棄這個球季，更相信勇士在主力陸續恢復健康後能夠反彈，「10年前勇士的處境更加艱難，如今我們擁有明確方向！」

「很顯然當我們第1次碰上那種局面，情況確實比較艱難，」柯瑞談起10年前勇士的慘狀表示，「首先我不知道自己應該要做什麼，我們當時都是年輕人，只想趕緊找出答案，但因我們沒有經驗，我們不知道該做什麼，所以很困難。」

回顧勇士的2009-10年球季，當時例行賽只拿26勝56敗，排名西區倒數第3、聯盟倒數第4，只是隨著逐漸累積經驗與戰力，勇士終在2014-15年球季展現統治力，接下來連續5年闖進總冠軍賽，更搶下3冠，如今只是來到低潮期。

柯瑞也強調自己如此漫長的復健期，確實相當煎熬，「這是對你競爭精神的最大考驗，踏上籃球賽場，在休息室跟隊友一起，那是我最想念的，我喜歡打球。我只打3場比賽，就要休息3個月，那種感覺很奇怪，也是一個陌生的領域。」

(中時 )