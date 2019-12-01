自稱是共諜的王立強向澳洲投誠後，爆出一連串事件在台灣政壇投下震撼彈，而直接被點名的國民黨總統候選人韓國瑜，和幾家媒體平白受到許多不平之冤。對於民進黨的無端指控。韓國瑜今天回應。愛台灣不是民進黨的專利，更要民進黨有時間造謠，請幫助台灣國際化。

被自稱為共碟的王立強指控的「中國創新投資公司」執行長向心與妻子龔青，遭台灣檢調訊問後限制出境。《週末澳洲人報》對此指出，台灣有關單位只是根據澳洲一些媒體報導才行動，不是依據涉及向心夫婦的個別證據。

且根據《中央社》引述《天空新聞澳洲台》（Sky News Australia）報導，根據澳洲國家安全委員會26日所接獲的建議，王立強充其量只不過從事低階情報工作，對澳洲安全單位幾無幫助。另外中央社也引述《雪梨每日電訊報》（Sydney Daily Telegraph）指出，此大陸叛逃者的層級根本引不起澳洲有關單位興趣，報導還以「間諜鬧劇」（Spy Farce）來形容全案。

對此，韓國瑜今(12月1日)上午在臉書回應。「我們絕對不能容許世界忘記了台灣，台灣忘記了世界，政府一定要加速年輕人的國際化」。並標記，「謝謝澳洲媒體」、「愛台灣不是民進黨的專利」、「中英文雙語教育真的很重要」、「有時間造謠請幫助台灣國際化」。

(中時電子報)