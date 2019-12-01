台灣潛艦國造

在北京不斷拔樁，孤立台灣，施加政治經濟壓力，並不排除武統的狀況下，台灣面臨生存威脅。

《外交家》（The Diplomat）雜誌網11月30日的評論指出，儘管風險很高，但台灣軍方在防衛寶島上，始終沒有展現特殊的創意。數十年來，它以依賴一小批昂貴，但早就過時的美製戰機軍艦來防衛而自滿。而在這思維的背後有兩種假設，那就是台灣必須撐得夠久，好讓美方能及時介入，還有華府既然願意賣過時的武器給台灣，就意味萬一兩岸爆發衝突，它願意，也有能力協防台灣。

(中時電子報)