白費！外交家︰台潛艦國造該喊停 10:162019/12/01 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文總統2019年5月9日主持海軍「潛艦國造」專用廠房動土典禮，現場首度公開國造X型尾舵潛艦構型。（中華民國海軍提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣潛艦國造 在北京不斷拔樁，孤立台灣，施加政治經濟壓力，並不排除武統的狀況下，台灣面臨生存威脅。 《外交家》（The Diplomat）雜誌網11月30日的評論指出，儘管風險很高，但台灣軍方在防衛寶島上，始終沒有展現特殊的創意。數十年來，它以依賴一小批昂貴，但早就過時的美製戰機軍艦來防衛而自滿。而在這思維的背後有兩種假設，那就是台灣必須撐得夠久，好讓美方能及時介入，還有華府既然願意賣過時的武器給台灣，就意味萬一兩岸爆發衝突，它願意，也有能力協防台灣。 (中時電子報) #台灣 #潛艦國造 #美國 #兩岸 #武統 #孤立 也許您會感興趣 推薦閱讀 台版「死神」！騰雲無人機將讓陸頭痛 01:002019/05/31 軍事 沒賣F-35 美售台F-16V的不得不 09:512019/08/25 軍事 需技術支援 台5-7年可交付自製潛艦 17:442019/09/13 軍事 軍事熱門新聞 白費！外交家︰台潛艦國造該喊停 - 海軍 圖160狠甩F35？年度最歡樂假軍事新聞來了！ - 軍事 小個子也能駕戰機 美空軍放寬飛行員身高限制 - 軍事 穿軍靴直接踩F22機身 美隱形塗層猴厲害？ - 軍事 可實戰！陸第11次試射東風41大不同 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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