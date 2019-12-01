粉絲替喔熊慶生。（交通部觀光局提供）

交通部觀光局為推廣「2020脊梁山脈旅遊年」，昨日在新北市五股觀音山遊客中心舉辦「跟著喔熊登山尋根趣」活動，替喔熊組長慶生，不少喔熊粉絲到場同歡，喔熊組長帶著民眾體驗觀音山自然地形景觀與人文風光，推廣國內山脈旅遊風氣、吸引國內外旅客造訪。

昨日有許多在地社團前往協助、推廣山脈旅遊，也透過山林教育，讓台灣能朝永續發展邁進，另外，交通部政務次長王國材、交通部觀光局長周永暉均蒞臨現場。

王國材致詞表示，自己是觀音山愛好者，有十幾年的爬山經歷，觀音山有六條步道都爬過，公務繁重時爬山，較能冷靜思考，非常推薦爬山。

周永暉表示，台灣豐富多元自然生態資源，其中包含的原民部落文化、歷史古道以及生物多樣性，皆為世界級寶貴資產，推廣山脈旅遊的同時，也呼籲大眾注重生態及山岳保護。

明年是脊梁山脈旅遊年，為啟動山林政策新思維，全面提升我國登山運動環境，觀光局10月底推出五大山脈、24條經典山脈遊程，包含部落接單及旅行社的登山旅遊，其中包含專業路線及一般路線，適合各族群不同需求的旅客。

專業路線分成二日遊、三日遊，主題囊括原民文化以及自然生態體驗，例如：奇萊南峰部落文化體驗、武陵生態旅遊、新中橫景觀公路遊程等路線，旅客可以用腳步親身探訪山林秘境、做一場深度旅遊；一般路線的民眾也能選擇半日或一日遊程，體驗林梢步道健行、品嚐部落美食以及泡湯的樂趣。

(中時 )