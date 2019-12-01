伊拉克總理昨天保證將辭職下台，全國各地的反政府抗爭卻未因此平息。南部聖城納加夫今天有民眾在寺廟入口縱火，安全部隊只得發射催淚瓦斯驅離。

群眾10月初因不滿公共服務不彰、缺乏工作機會以及政府普遍貪瀆而開始上街示威，這是數十年來，伊拉克最大規模的草根運動。

迫於街頭示威以及什葉派什葉派最高領袖大阿亞圖拉（Grand Ayatollah）希斯塔尼（Ali al-Sistani）的龐大壓力，總理馬蒂（Adel Abdel Mahdi）昨天宣布會對國會遞出辭呈。

但示威活動並未因此平息，巴格達以及什葉派多數的南部地區民眾今天仍持續抗爭，要求政府改革。

示威群眾今天傳送一段影片給路透社，畫面中，南部聖城納加夫（Najaf）的哈金（Muhammad Bakir Al-Hakim）寺廟入口燃起熊熊火焰，示威群眾一邊歡呼一邊拿手機拍攝。路透社尚未能辨別影片真偽。

南部城市納西里耶（Nasiriyah）也仍有民眾持續示威，稍早還有民眾包圍警察局，但各地傷亡人數已遠低於前兩天。

南部城市迪凡尼亞（Diwaniyah）今天仍有數千人上街，其中一名示威者表示：「我們會繼續這個運動，馬蒂辭職只是第一步，現在所有貪污的人都必須下台，遭到審判。」

(中央社)