因「BIGBANG」前成員勝利夜店事件扯出的鄭俊英「老司機群組」，牽扯包含線上男星在內的一票男性友人們，在群組內分享彼此偷拍的性愛影片，甚至涉入集體性侵、偷拍等罪嫌，上月29日本案一審判決結果出爐，鄭俊英遭判有期徒刑6年、催鐘訊判5年、俞利親哥哥則被判4年，事後判決書內容曝光，裡頭詳載一行人如何硬上女性並偷拍，過程相當冷血狼性，讓網友看了瞬間暴怒！

鄭俊英「老司機群組」不只交流性愛片，甚至分享自己強逼女性就範的歷程與影音，令人髮指，被韓媒以「一起因歪曲的性意識而犯下的重大罪行」報導之，而遭判刑者除了坐牢外，還得接受80小時的性暴力治療，鄭俊英等人雖當庭表示懺悔並落淚，然群眾跟法官都不買單，照樣在刑責範圍內重判。

而鄭俊英、崔鐘訓案的判決書近日曝光，內容指出，兩人在2016年3月期間前往大邱，在一間旅館內性侵一名患有恐慌症的女性，當時女方喝了很多酒，呈現昏迷狀態，而鄭俊英、崔鐘訓不顧其失去行為能力硬上，一行人則在旁鼓譟並偷拍，之後「換手」也侵害該女，形同輪暴。

而2016年1月份，遭判4年的俞利親哥哥權姓男子，也在江原道性侵一名女性，當時該女喝得大醉，在床上大吐一番，甚至一度失去意識並失禁，然權男卻看她失去抵抗能力而硬上，該女也沒能躲過侵犯。而即便鄭俊英一行人犯行如此無人性，然南韓一般性侵罪的量刑僅有期徒刑2年6個月到5年，而鄭俊英、崔鐘訓被認定是「特殊性侵罪」，量刑範圍才增加到5到8年，然外界仍覺得相對於他們殘忍的行為與給受害者帶來的創傷相比，這樣的刑責根本便宜他們。

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(中時電子報)