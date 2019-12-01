主要用於緩解胃癌、膀胱癌、肺癌、肉瘤、白血病以及適用症外用於青光眼手術的抗癌藥「協和排多癌注射劑十公絲」，十月起，因日本藥廠宣布該藥原料有問題，因此將全面回收，直到2021年才能恢復供貨，有醫師擔心缺貨期間只能用舊藥，導致手術成功率大減，對此食藥署強調，十月下旬已緊急設立專案，讓醫療院所能改由韓國進口相同藥物，並不會缺藥。

抗癌藥「協和排多癌注射劑十公絲」，主成分為絲裂黴素Ｃ，其適應症為緩解胃癌、膀胱癌、肺癌、肉瘤癌、白血病症狀，後來被發現有助於青光眼手術執行，也成了該藥常見的適應症外使用方式。

三總青光眼專科主任呂大文說，絲裂黴素Ｃ主要是配合青光眼最常見的「小樑切除術」使用，為了改善青光眼患者的眼壓，必須要劃開鞏膜（即眼白）與結膜交界處，引流睫狀體分泌過多的房水（即眼球內液體），過程中傷口不能快速癒合，絲裂黴素Ｃ就成了最好的幫手。

三總青光眼專科主任呂大文表示，當初在1968年時，英國先發展出青光眼的小樑切除術，雖然增加手術安全性，但同時降低成功率，全世界一籌莫展之際，美國邁阿密大學1９７０年末期，發現抗癌藥物5-FU可以增加結締組織增長，開始應用在青光眼上，但華人來說，使用這款藥物效果並不好，直到前高雄醫學院附設醫院院長陳振武在1981年，改用更強的抗癌藥物絲裂黴素Ｃ，將原本五成手術成功率提高手達九成，並蔚為風行。

呂大文表示，時至今日，全世界除了邁阿密外，全世界85~90%的青光眼手術都是使用絲裂黴素Ｃ於小樑切除術。而相同情況過去大陸已經發生過，經缺貨後大陸改為自行生產，目前接獲消息指出日本2021年才會供應生產，目前醫學中心還有存貨，不過眼科醫學會才向健保署反應盼能盡快引進。

輸入這款藥劑的業者，要求自主回收的藥劑「協和排多癌注射劑10公絲」，食藥署監管組科長傅淑卿表示，該藥劑通知食藥署自主回收的原因為，提供主成分絲裂黴素C（Mitomycin-C）的原料藥廠Kyowa，日前通知製成過程中有疑慮，雖出廠時有再次檢驗無菌性，但仍建議下游廠商回收。此藥劑為二級回收，衛福部食藥署要求二個月內完成回收，否則可依藥事法開罰最高10萬元

食藥署藥品組簡任技正潘香櫻表示，該成分目前全台只有發出一張許可證，即日本藥廠，十月藥廠通報將會短缺時，為了因應缺藥，10月24日立刻以專案方式，公開徵求進口已核准一家南韓藥廠可進口絲裂黴素Ｃ，只要醫療院所申請訂貨，就能直接使用，不會有缺藥問題。

(中時 )