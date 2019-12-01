國民黨總統參選人韓國瑜1日回防高雄，首站到阿蓮，受到鄉親熱烈支持。（柯宗緯攝）

國民黨總統參選人韓國瑜1日回防高雄，首站到阿蓮，受到鄉親熱烈支持。（柯宗緯攝）

國民黨總統參選人韓國瑜1日回防高雄，首站到阿蓮，受到鄉親熱烈支持。（柯宗緯攝）

韓國瑜出席大岡山之友會 成立大會

國民黨總統參選人韓國瑜1日回防高雄，連趕8場為黨籍立委參選人輔選，首站到阿蓮與王齡嬌合體，韓國瑜表示，台灣多年來大選，高雄從來沒有出過總統，這一次要從南方出發、向全世界證明，高雄人會出頭天、會出總統。

韓國瑜說，再度回來高雄，真的很想念大家，但他在土地傾聽之旅40餘天，沒有人跟他講「台灣錢淹腳目」，因為很多人沒錢，這不是銀行裡存多少，而是大家對未來感到害怕，小孩要教育、將來要買房子怎麼辦？感覺起來，台灣一直往下走，人民過得很鬱卒。

韓國瑜說，幾十年來，高雄沒有出過總統，這一次一定要出總統，他在外縣巿，很多人看到他會自動過來說「我是高雄人，看到巿長很高興」，這種高興就是一種認同感、榮譽感，甚至在馬祖有人跟他講，報告巿長我嫁來馬祖。

他說，這40幾天跟觀光業、中小企業、青年、身心障礙、農民、漁民等族群座談，大家都過得很苦，這讓他感到害怕，也讓人非常擔心，因此台灣一定要改變，要從南方出發、向世界證明，高雄人會出頭天、會出總統。

韓國瑜表示，農民不怕吃苦，農民怕賣不到好價錢，高雄的水果，今年出口超過170％，水產增加22％，但在嘉義有種白米的看到他流眼淚，在台南有老闆飯店蓋好了，卻不敢開門，因為一開門就要賠錢，大家都過得很苦。

韓國瑜表示，離開40幾天，心裡非常思念高雄鄉親，現場沒有遊覽車、沒有便當雙主菜，每一個來的鄉親，都是期待未來的高雄、台灣、中華民國會愈來愈好。他也要大家不要相信民調，要相信民心，台灣加油、中華民國萬歲。

(中時 )