墾丁凌晨車禍 BMW撞上保時捷 10:442019/12/01 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 墾丁凌晨車禍，一台ＢＭＷ行經船帆石路段，不明原因衝撞路旁5車，其中還包括一輛高價保時捷跑車。(翻攝畫面／林和生屏東傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 墾丁凌晨車禍，女駕駛送醫後所幸無大礙。(翻攝畫面／林和生屏東傳真) 墾丁凌晨車禍，女駕駛送醫後所幸無大礙。(翻攝畫面／林和生屏東傳真) 一名駕駛ＢＭＷ的女子，1日凌晨行經墾丁船帆石路段，因不明原因衝撞路旁車輛，經清查共有5車受損，其中還包括一輛高價保時捷跑車，女駕駛送醫治療，所幸沒有大礙。 警方初步調查，女子並無酒精反應，她向警方供稱是因身體不適才發生車禍，詳細原因仍待警方釐清。 (中時 ) #保時捷 #駕駛 #警方 #車禍 #跑車 #BMW #墾丁 #凌晨 #船帆石 #受損 也許您會感興趣 推薦閱讀 飆法拉利撞死超商女主管 「新莊小林哥」擁雙妻10多輛超跑 09:372019/11/27 社會 高以翔猝死 醫：凌晨加上激烈運動易誘發心肌梗塞 12:472019/11/27 生活 感冒加連續工作17小時 藝人高以翔心源性猝死 12:562019/11/27 娛樂 台南舞場凌晨傳槍響 敬酒引發糾紛2人中彈 13:352019/11/27 社會 凌晨＋激烈運動 易誘發心肌梗塞 04:102019/11/28 生活新聞 肇事法拉利駕駛道歉 願彌補家屬 04:102019/11/28 地方新聞 酒駕衝撞人行道 路樹招牌全遭殃 13:202019/11/28 社會 經紀公司凌晨發聲明 高以翔遺體預計下周一返台 07:482019/11/29 娛樂 陳建州偕友玩命 高速公路自動駕駛吃牛肉麵挨轟 10:022019/11/29 社會 陳建州不良示範！ 使用自動駕駛仍會受罰 14:142019/11/29 社會 社會熱門新聞 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 韓國瑜涉外患罪？檢方簽結打臉陳致中：查無不法 - 社會 35歲高以翔猝死 中醫觀點：陰陽離決人就會死 - 社會 超商辣妹尻乳走光 網驚喊：露點啦！ - 社會 跟四面佛許願忘還願 好友竟好奇問她... - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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