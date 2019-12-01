墾丁凌晨車禍，女駕駛送醫後所幸無大礙。(翻攝畫面／林和生屏東傳真)

墾丁凌晨車禍，女駕駛送醫後所幸無大礙。(翻攝畫面／林和生屏東傳真)

一名駕駛ＢＭＷ的女子，1日凌晨行經墾丁船帆石路段，因不明原因衝撞路旁車輛，經清查共有5車受損，其中還包括一輛高價保時捷跑車，女駕駛送醫治療，所幸沒有大礙。

警方初步調查，女子並無酒精反應，她向警方供稱是因身體不適才發生車禍，詳細原因仍待警方釐清。

(中時 )