湖人本季出現一個相當神奇的「魔咒」，那就是只要波普得分，湖人就會贏球的「波普魔咒」，但在這個魔咒背後，卻是波普辛苦練球突破低潮的結果，因為他在1日接受湖人官推快問快答考驗，竟然自爆每天早上6點半就起床練球。

波普強調自己是早起的鳥兒，因為他通常每天早上6點半就起床了，這對大部分晚上都在辛苦拚戰的NBA球員來說相當難得，但他也沒忘記搞笑一下，被問到最想要誰的置物櫃？他竟然毫不思索就回答，「詹姆斯的！」可說膽大包天。

但在湖人陣中，波普向來是爭議性較大的球員，本季剛開打，他就陷入低潮，前8場當中有6場得分個位數、2場得分掛零，不少球迷就建議湖人趕緊棄用或交易波普，但他馬上回神，更在布雷德利受傷期間挺身而出，幫助湖人連勝不止。

《SLAM》官推也在1日盛讚波普表現，強調他在湖人10連勝期間，三分命中率竟然高達5成，更在防守端表現優異，詹姆斯馬上轉發這則動態，更回覆，「事實！無論發生什麼，波普永遠鎮靜從不放棄，保持低調，且繼續開火。」

(中時 )