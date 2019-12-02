台南地檢署廖姓女檢察官，任職屏東地檢署期間，因辦案到醫院調病歷時，僅出示名片未帶公文，遭院方質疑，竟在院內大聲咆哮「你們看到死人很習慣」、「檢察官名片沒有用是不是」。檢察官評鑑委員會認為她言行失當，建議移請法務部檢察官人事審議委員會發命令促其注意之處分。

另廖女在屏檢行政調查時，要求警方不得透露她警力調度行為，以及她至醫院調閱病歷的蒐證錄影檔，不但干擾調查，還質疑負責調查之主任檢察官遭到關說。檢評會亦認為她有違失，移由職務監督權人(即地檢署檢察長)作適當處分。

廖檢因偵辦1起死亡案件，今年6月14日下午親自帶屏東警分局3名員警至衛福部屏東醫院要調取死者病歷資料正本，院方請她出示公文或證件，她僅出示名片稱是檢察官本人，遭質疑沒有公文與證件，廖檢不悅，提高音量一再稱「她死掉了」、「在你們這邊死掉的」、「你們很常看到死人很習慣了是不是」、「檢察官名片沒有用是不是」，態度失當。

屏檢事後接獲醫院陳情，指示主任檢察官進行行政調查，廖在調查期間，一再向屏東縣警局督察長、屏東警分局分局長、偵查隊長要求不得透露她警力調度行為，否則涉及洩密罪，並稱她至醫院調閱病歷的蒐證錄影檔，未經她本人同意不得提供予任何人，干擾陳情案調查，甚至質疑主任檢察官遭到關說。屏檢依《法官法》請求檢評會個案評鑑。

廖辯稱，她因當天上午解剖發現疑點，擔心病歷未能及時保全，遂至屏東醫院調閱病歷，因平日沒有攜帶證件習慣，遭院方質疑身分時，認為很沒面子，才會有如此言行。

檢評會認為，廖到醫院調取病歷時未持用證件，又未備文，僅持名片即強令院方配合，並質疑院方配合意願，甚而咆哮，雖係辦案所需，但手段可議，已違反《檢察官倫理規範》，移請檢審會建議發命令促其注意。

另檢評會認為，廖要求不得洩漏警方調度部分，尚無違失，但她干擾陳情案調查，無端質疑主任檢察官，確有不當，考量她資歷尚淺，反應過度，情節尚非重大，請求評鑑不成立，移由職務監督權人作適當處分。

(中時 )