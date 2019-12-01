萬姓房仲前年1月從求職網站得知20多歲女子想應徵航空公司地勤人員，冒充是航空公司人事考官，誘騙女子見面，脅迫她為他口交、舔他乳頭，事後並嘲笑她「要不是你是處女，早就強暴你了，公司也有空服員幫我性服務」。萬男以他自費測謊鑑定過關等理由，否認性侵，上訴高院。高院仍依強制性交罪判萬男4年徒刑，可上訴。

判決指出，萬男任職某房產仲介加盟店，因在求職網站上得知被害人有意應徵地勤職缺，2017年1月6日凌晨，致電被害人佯稱是副理兼人事考官，2人以Facetime視訊連絡，萬要求女方自我介紹，並說明身材三圍後，佯稱做知名內衣公司問卷，要女方傳送僅穿內衣褲的影像，女子照辦。

萬男見女子單純可欺，藉口要把履歷表交給她，要求當天凌晨3點約在中山區一間便利商店見面。女子赴約後，萬說附近無處停車，把她帶到車上填履歷，再以車子會遭警方臨檢為由，開車在巷弄繞行，最後停在天祥路停車格內，萬即要求女子自慰讓他觀賞，女子拒絕。

接著，萬換至後座與女子同坐，自稱要示範打手槍給女子看，並要求女子舔他乳頭。女方因忌憚對方考官身分，勉為其難舔乳頭；萬又要她嘴含其下體，她嚇得連忙拒絕，萬嗆說：「我專門從桃園來，妳這樣太沒誠意」兼懷柔喊話「我一定讓妳來上班」。

女子無奈之下，只好輕輕含住萬性器官。萬男見狀，自己打手槍洩慾，之後萬要脅被害人不得將此事告知他人，並以嘲笑語氣對她說「玩一下女生也不錯，要不是你是處女，早就強暴你了，公司也有空服員幫我從事性行為」，女子承諾不告訴別人，萬才把女子送回原本見面的超商、揚長而去，女子事後報警偵辦。一審判萬4年徒刑，須賠償被害人80萬元。

萬男提出他自費到民間機構測謊鑑定，證明他沒有說謊，沒有性侵對方，上訴高院，但高院認為鑑定報告不能取代證據調查結果，駁回萬男上訴。

(中時 )