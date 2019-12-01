台鐵的便當經濟實惠，又帶有滿滿古早味，民眾相當喜愛。甚至，在今年11月初推出「鐵路便當節」造成排隊瘋搶熱潮。網友虧說台鐵，其實是「便當附設鐵路局」，便當才是本業。台鐵便當有什麼魔力？熟諳台鐵的網友大推「排骨便當」，號稱此款是有著夢幻配菜、最好吃的便當。

有位網友在PTT發文「台鐵60元排骨便當怎麼那麼好吃？」他表示，獨愛這款鐵路便當，不僅主菜滷排骨好吃，陽春的配菜搭在一起，就是超級美味的組合，指出「一片滷豆皮，一顆滷蛋，一份炒高麗菜」為什麼能那麼好吃！而且60元的價位、CP值超高，原PO認為，甚至「屌打80元的便當」。

網友紛紛贊成，一致認為台鐵排骨便當是最好吃的，甚至「屌打80元的便當」。（摘自交通部鐵路管理局網站）

文章一出，網友紛紛贊成，一致認為台鐵排骨便當是最好吃的。「那個排骨～阿」、「豆皮NO.1」、「真的便宜又好吃」、「全台cp最高」、「排骨讚，豆包更讚」。

不過有老饕指出，排骨便當有時品質不太穩定，運氣好吃到好吃的，「排骨柔軟又厚又入味」；運氣不好時，「肉又乾又硬還很死鹹」。不過一講到台鐵大家竟然都對便當特別有印象，讓網友不禁虧台鐵根本是「台灣排骨便當專賣店，順便兼開火車」。

(中時電子報)