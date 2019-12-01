自稱曾介入台灣選舉的共諜王立強，在接受澳洲媒體專訪透露自己是如何滲透港澳台，前立委蔡正元則出具判決書，指控這是CIA（美國中央情報局）和海外台獨在編造的假故事。民進黨主席卓榮泰1日表示，大家都知道蔡的話要再詳加了解，內容可信度如何，不知道。

針對蔡正元說共諜案是場鬧劇，卓榮泰表示，不論是總統還是觀察這事情發展的人，都認為要詳加調查，國民黨總統參選人韓國瑜也引用澳洲媒體，相當見獵心喜，韓應該要調整自己對國內外媒體態度，韓對過內媒體嗤之以鼻，還指名道姓教訓，對國外一家陌生的媒體卻見獵心喜，這心態不好；而蔡正元說的話，過去大家都知道，都要再加詳細了解內容，否則蔡的內容可信度如何，不知道。

對於蔡英文總統與副手賴清德搭配，卓榮泰說，要給總統強力後盾，就是要有民主的國會，「英德」是現在最強組合，一路走來展現政策的穩定，選情也加溫，各地立委打選戰也都努力，但他絲毫不敢樂觀，未來40天，立委參選人吳怡農會跟所有參選人要顧好自己的票，並催出總統票，鼓勵百萬年輕人出來投票，會強力推動「護國保台」，我們能夠真正走到勝利，但絕不放鬆、大意、輕忽。

(中時 )