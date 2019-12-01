陳致中控涉「外患罪」 韓國瑜：怎不去自首「外遇罪」？

高雄市議員陳致中，3月按鈴控告國民黨總統參選人韓國瑜觸犯刑法「外患罪」。高雄高分檢調查後認定，韓表達支持「九二共識」，並不等於支持「一國兩制」，查無有任何不法，全案日前已直接簽結。

陳致中於今年3月27日前往臺灣高等檢察署高雄檢察分署，按鈴遞狀控告韓國瑜觸犯「外患罪」。陳致中認為，韓未經台灣政府主管機關授權，於3月22日進入中聯辦密會官員王志民，等同接受「一國兩制」。

此外，韓於3月25日於深圳與大陸國台辦主任劉結一會面時，默認劉提出的「習五條」，甚至公開表示「九二共識」是定海神針，等同接受大陸國家主席習近平「一個中國、一國兩制」的原則，同樣觸犯外患罪。

高雄高分檢經數月調查，日前將此案簽結。據聯合報報導，檢方認為，韓國瑜口頭說支持九二共識，難以就此推論韓支持一國兩制。且中聯辦、國台辦並非實行「一國兩制」的核心單位，而韓國瑜當時身份是市長，應無法與對岸官員「通謀」有關國家主權的事。

對於陳致中的控告，韓國瑜當時還幽默回應：「陳致中議員為何不到法院按鈴自首，他有沒有犯了外遇罪？為什麼要按鈴申告韓國瑜的外患罪，我覺得非常奇怪。」。

(中時電子報)