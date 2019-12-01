台南高鐵站驚傳一起虛擬貨幣交易，上個月28日傍晚，屏東一名葉姓男子透過網路與虛擬貨幣賣家聯繫，帶著1500萬現金和對方相約交易，沒想到竟然當場被劫走，過程不到2分鐘，歸仁警方獲報，已逮獲4名涉案人士，目前正在偵訊中，嫌犯對於現金、犯意堅不鬆口。

從事虛擬幣仲介的葉姓男子在line群組得知有人販售虛擬幣，居間仲介，雙方往返多次，確認購買50萬顆虛擬貨幣泰達幣，現金價值為1500萬元，約在台南高鐵前面交。未料，葉姓男子提著裝有1500萬現金的提袋坐對方車內，歹徒隨即行搶，並將葉男推下車，加速欲逃離，葉男死命抱著袋子不放，仍被推下車、拖行10餘公尺後，歹徒揚長而去。警方獲報成立專案小組，鎖定作案黑色賓士轎車追緝。

犯嫌等人第一時間懸掛失竊車牌，途中又變換車牌，警方突破難關，昨天傍晚在歸仁逮捕4名嫌疑人。

葉男表示，28日傍晚，他將7百萬與8百萬元現金分裝在袋子與行李箱內，從高雄搭高鐵抵達台南沙崙站，在大廳內等候對方。約下午5時40分，對方通知已抵達高鐵2號站與3號站出口間的臨停區，他提著現金進到對方後車座內，對方副駕駛座內男子下車坐上後座欲點算現鈔，開車男子突然踩油門欲駛離，他直覺不對要求對方停車，剛好前面有車子擋住，對方被阻於是停下車，但當前方車子駛離，他隨即再踩油門。

葉男說，他見狀捉著行李箱馬上下車，但對方男子亦緊捉不放，雙方車內車外發生拉扯，拉扯間他被推下車，拖行了10多公尺，才被甩滾路邊，造成身體多處擦挫傷。葉男隨即報警處理，警方成立專案小組調閱路口監視器清查，鎖定歹徒乘坐黑色賓士轎車追緝中。

上個月28日下午5點40分許，葉姓被害人與嫌犯約在台南高鐵站前見面，約定以現金進行50萬顆泰達幣（市價約1500萬元）買賣。葉男依約帶著裝1500萬現鈔的背包與提袋，從車站北側3號門出來後，在臨停區與嫌犯碰面，未料，一上車，嫌犯強搶背包與提袋後，將被害人踢出車外隨即加速逃逸。

葉男事後隨即報案，歸仁警分局成立專案小組全力偵辦，調閱路口監視器，以車追人，雖然嫌犯將車子換上偷竊的牌照，仍躲不過警方追緝，昨晚逮到人，目前全案正在偵訊中。

(中時 )