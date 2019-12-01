明年1月11日是總統及立委大選，但有些大專院校的期末考卻未能在這之前完成，引起學生抱怨。教育部最近發文給7、8所大專院校，建議他們將期末考安排在1月10日前完成，以利學生返鄉投票。

吳鳳科大原本將期末考排在明年1月13日至17日這一周，不過在1月26日卻收到教育部來文，考量舟車勞頓往返影響投票意願，要求他們期末考在1月10日前完成。

吳鳳科大進修學院暨進修專校決定將明年1月12日至19日的課程全部提前至1月5日（但造型系1月6日）前授課完畢，請老師自行以調代課方式補足一學期18周之課程，期末考周則提前至1月4日、5日舉行（但造型系至1月6日）。

教育部技職司長楊玉惠表示，在中選會確定大選日期後，教育部就通知大專院校考量學生權益，妥為規畫學校課程安排及期末考日期。教育部在今年3月、4月、7月都發文請各大專院校妥為因應，包括台大、成大、清大及交大等大型學校都將期末考提早到大選前，但少數學校到現在都未調整。

楊玉惠表示，最近又接到一些學生反應，說他們學校課程及期末考與大選攪在一起，影響他們返鄉投票意願。教育部調查，目前還有7、8所學校未調整，因此再次發文請他們期末考在1月10日前完成。

「有些學校不用心，調整行事曆還要搞到12月。」楊玉惠說，依規定一學期要上課18周，距離大選還有1個多月，尚未調整的學校，調動課程或補課還來得及。如果學校認為調整有困難，教育部也不會怎麼樣，結果就是「學校影響學生投票」而已。

有專科學校說，他們的學生中，只有專五學生有投票權，專三、專四沒有，因此只想調整專五的課程及期末考時間。楊玉惠說，這樣也OK，教育部尊重大專院校的排課狀況，不會對他們怎麼樣。

(中時 )