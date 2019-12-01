當前NBA西區看湖人連勝不止，東區就是「字母哥」阿提托康波領軍的公鹿表演！字母哥1日先發只打20分鐘，就拿26分、9籃板及4助攻，幫助公鹿137比96宰翻黃蜂，輕鬆進帳11連勝，目前17勝3敗，繼續穩居東區龍頭地位。

原本黃蜂首節還靠葛拉漢、洛席爾兩人火力苦撐，卻在次節失守，慘遭公鹿瘋狂三分火力轟炸，打完上半場，公鹿66比49大幅領先，來到第3節，黃蜂更是放任字母哥不斷上演灌籃秀，差距轉眼擴大到40分以上，比賽早已宣告結束。

有了阿提托康波全能發揮，公鹿此役9人得分上雙，展現恐怖的平均火力，米德頓替補攻下15分，麥修斯14分，布魯克羅培茲13分，班德12分，威爾森與伊耶索瓦各有11分，戴文森佐與喬治希爾各有10分，公鹿痛扁黃蜂並不意外。

黃蜂則以葛拉漢24分最高，另有5助攻、4籃板，洛席爾19分，布瑞吉斯15分。無奈中止2連勝的黃蜂，目前8勝13敗，仍居東區第8，可見東區的競爭力確實比起西區差上許多。

(中時 )